باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمند سازی وزیر صمت با تجلیل از ایثار تولید کنندگان در شرایط کنونی، از ابلاغ دستور العمل‌های حمایتی جدید خبر داد که شامل تنفس در بازپرداخت بدهی‌ها، تسهیل استقرار در شهرک‌های صنعتی و معافیت‌های گمرکی برای بازسازی واحد‌های گلوگاهی است.

‌سعید شجاعی در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به دستورالعمل ابلاغی جدید در حوزه شهرک‌های صنعتی گفت:در این راستا تسهیلات ویژه در حوزه زمین و بازپرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته شده که برای طرح‌ها و واحد‌های بدهکار که دچار خسارت شده‌اند، تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اعطای تنفس ۲ تا ۶ ماهه برای پیش‌پرداخت‌ها و اقساط، افزود:افزایش دوره بازپرداخت و تمدید دوره بازپرداخت اقساط از ۲۴ به ۴۸ ماه در نظر گرفته شده است که ​حمایت مضاعف از دانش‌بنیان‌ها و اضافه شدن ۲ تا ۹ ماه به مهلت‌های فوق برای واحد‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.

‌​معاون وزیر صمت تاکید کرد: مسیر تعویض زمین یا استقرار واحد‌هایی که خارج از شهرک‌های صنعتی مورد اصابت قرار گرفته‌اند، کاملاً باز شده است و این واحد‌ها می‌توانند خارج از تشریفات مزایده در شهرک‌های صنعتی مستقر شده و از تسهیلات پیش پرداخت و بازپرداخت ۴۸ ماهه بهره‌مند شوند.

‌​وی در خصوص هزینه‌های بازسازی تجهیزات گفت: پیشنهاد معافیت کامل ماشین‌آلات واحد‌های آسیب‌دیده از پرداخت حقوق ورودی (شامل تعرفه و سود بازرگانی) در حال طی مراحل نهایی تصویب است.

‌شجاعی گفت: با ارجاع رئیس‌جمهور، موضوع حمایت مالی از این واحد‌ها در کارگروه ماده ۱۳ بانک مرکزی به تصویب رسیده و به‌زودی عملیاتی می‌شود.

‌​وی با اشاره به درخواست‌ها برای تامین مواد اولیه خارج از مکانیزم بورس، گفت: این موضوع به دلیل حساسیت‌های ساختاری، نیازمند کلاس‌بندی دقیق و محدود است تا از بروز چالش در بازار‌های رسمی جلوگیری شود، اما راهکار‌های حمایتی در این بخش نیز با دقت در حال بررسی است.