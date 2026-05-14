باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمّد جواد پویافرد، معاون اعتباری بانک کشاورزی درمورد افزایش قیمت مرغ و تأمین مالیها گفت: این اتفاق از نظر ما به عنوان بانک رخ داده است. در پایان سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۵۸ همت رشد در پرداخت و از نظر تعداد، برای حدود ۳۰ هزار نفر داشتهایم، در حالی که در سال ۱۴۰۳، ۱۹۴ همت پرداخت داشتهایم و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۴۷ همت رسید. علاوه بر این که ۳۰ همت تسهیلات به گندمکارانی داشتهایم که گندمهای خود را در سال ۱۴۰۴ به شرکت بازرگانی دولتی فروخته بودند.
پویافرد درمورد اعتبار زنجیره تأمین مالی ادامه داد:از ۵۳.۳ همتی که از ابتدای طرح تا الان اتفاق افتاده، پیشبینی ما این نبود و دولت و بانک مرکزی و متولیان مربوطه ۷۵۰ میلیون دلار ارز گذاشتند و واردکنندگان نیز، به میدان آمدند. امّا شاید یکی از نگرانیهای تولیدکنندگان این باشد که این تأمین مالی و پرداخت تسهیلات متناسب با افزایش هزینههایی که داشتهاند نبوده است.
معاون اعتباری بانک کشاورزی گفت: از زمانی که آزادسازی نرخ ارز در دی ماه رخ داد پرداخت تسهیلات ما در بخش کشاورزی، حدود ۹۷ همت بوده است و این عدد از ۲۴۷ همتی بود که عنوان شد. یعنی یک سوم از آن پرداخت شد، امّا منابع ما به اندازه افزایش قیمتها و درصدها رشد نکردهاند. به همین دلیل با وجود افزایش تسهیلات، آنها نتوانستهاند نیاز مالی را تأمین کنند.
در ادامه، حسین شعبانی مدیرعامل مرغداران گوشتی استان البرز درمورد مهمترین مشکل مرغداران گوشتی برای تأمین مالی گفت: با توجه به این که ارز ترجیحی حذف شد یک سری مشکلات برای تأمین نقدینگی به وجود آمد. مثلاً ذرت ۳ ماهه ۴۶ هزار و ۵۹۰ تومان است که همین ذرت را میتوان به صورت نقدی به مبلغ ۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کرد و گاهی، افزایش قیمت مواد اولیه و... برای تولیدکننده امکانپذیر و مقرون به صرفه نیست.
شعبانی افزود: قیمت تمام شدهی یک کیلو گرم مرغ زنده با جوجه ۱۱۵-۱۱۰ هزار تومانی، ۲۶۰-۲۵۰ هزار تومان میشود که اگر بخواهیم بر مبنای کشتارش درنظر بگیریم تا بدست مصرفکننده برسد به قیمتی میرسد که همین الان مصرفکننده خریداری میکند. در نتیجه، بر این مبنا گرانفروشی نیست.
خوشبختانه، ظرفیت جوجهریزی در پایان ماه فروردین ۹۰ میلیون بود، امّا پیشبینی ما این است که انشاءالله تا اردیبهشت این عدد به ۱۲۰ میلیون افزایش پیدا کند.
در ادامه، اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر ۵۰ همت افزایش سرمایه انجام میشد بر اساس توافق، حداقل ۱۶۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی داده میشد که قسمتی از این تسهیلات میتوانست به صورت سنتی و نقدی باشد و طبیعتاً از این طریق که تسهیلات سنتی هستند، میتوانستیم نیازمندیهای واحدهای کوچک را برطرف کنیم.