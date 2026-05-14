مدیرعامل مرغداران گوشتی استان البرز با اشاره به مهم‌ترین مشکل مرغداران گوشتی برای تأمین مالی، از افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمّد جواد پویافرد، معاون اعتباری بانک کشاورزی درمورد افزایش قیمت مرغ و تأمین مالی‌ها گفت: این اتفاق از نظر ما به عنوان بانک رخ داده است. در پایان سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۵۸ همت رشد در پرداخت و از نظر تعداد، برای حدود ۳۰ هزار نفر داشته‌ایم، در حالی که در سال ۱۴۰۳، ۱۹۴ همت پرداخت داشته‌ایم و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۴۷ همت رسید. علاوه بر این که ۳۰ همت تسهیلات به گندمکارانی داشته‌ایم که گندم‌های خود را در سال ۱۴۰۴ به شرکت بازرگانی دولتی فروخته بودند.

پویافرد درمورد اعتبار زنجیره تأمین مالی ادامه داد:از ۵۳.۳ همتی که از ابتدای طرح تا الان اتفاق افتاده، پیش‌بینی ما این نبود و دولت و بانک مرکزی و متولیان مربوطه ۷۵۰ میلیون دلار ارز گذاشتند و واردکنندگان نیز، به میدان آمدند. امّا شاید یکی از نگرانی‌های تولیدکنندگان این باشد که این تأمین مالی و پرداخت تسهیلات متناسب با افزایش هزینه‌هایی که داشته‌اند نبوده است.

معاون اعتباری بانک کشاورزی گفت: از زمانی که آزادسازی نرخ ارز در دی ماه رخ داد پرداخت تسهیلات ما در بخش کشاورزی، حدود ۹۷ همت بوده است و این عدد از ۲۴۷ همتی بود که عنوان شد. یعنی یک سوم از آن پرداخت شد، امّا منابع ما به اندازه افزایش قیمت‌ها و درصد‌ها رشد نکرده‌اند. به همین دلیل با وجود افزایش تسهیلات، آنها نتوانسته‌اند نیاز مالی را تأمین کنند. 

در ادامه، حسین شعبانی مدیرعامل مرغداران گوشتی استان البرز درمورد مهم‌ترین مشکل مرغداران گوشتی برای تأمین مالی گفت: با توجه به این که ارز ترجیحی حذف شد یک سری مشکلات برای تأمین نقدینگی به وجود آمد. مثلاً ذرت ۳ ماهه ۴۶ هزار و ۵۹۰ تومان است که همین ذرت را می‌توان به صورت نقدی به مبلغ ۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کرد و گاهی، افزایش قیمت مواد اولیه و... برای تولیدکننده امکان‌پذیر و مقرون به صرفه نیست.

شعبانی افزود: قیمت تمام شده‌ی یک کیلو گرم مرغ زنده با جوجه ۱۱۵-۱۱۰ هزار تومانی، ۲۶۰-۲۵۰ هزار تومان می‌شود که اگر بخواهیم بر مبنای کشتارش درنظر بگیریم تا بدست مصرف‌کننده برسد به قیمتی می‌رسد که همین الان مصرف‌کننده خریداری می‌کند. در نتیجه، بر این مبنا گران‌فروشی نیست.

خوشبختانه، ظرفیت جوجه‌ریزی در پایان ماه فروردین ۹۰ میلیون بود، امّا پیش‌بینی ما این است که ان‌شاءالله تا اردیبهشت این عدد به ۱۲۰ میلیون افزایش پیدا کند.

در ادامه، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر ۵۰ همت افزایش سرمایه انجام می‌شد بر اساس توافق، حداقل ۱۶۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی داده می‌شد که قسمتی از این تسهیلات می‌توانست به صورت سنتی و نقدی باشد و طبیعتاً از این طریق که تسهیلات سنتی هستند، می‌توانستیم نیازمندی‌های واحد‌های کوچک را برطرف کنیم.

برچسب ها: مشکلات مرغداران ، تأمین مالی کشور ، گرانی مرغ
خبرهای مرتبط
وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
مشکل کمبود مرغ به زودی حل می‌شود + فیلم
دلیل گرانی تخم‌مرغ مشخص شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور