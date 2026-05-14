تسلا، اپل، بوئینگ و دیگران؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای دیدار با شی جین پینگ، همتای چینی خود به پکن سفر کرده، ده‌ها نفر از مدیر عاملان شرکت‌های آمریکایی را نیز با خود برده است.

ترامپ روز گذشته در بدو ورود به پکن، این گروه را با بیان اینکه «همه آنها نمایندگان برجسته جامعه تجاری هستند» و «همگی به چین احترام می‌گذارند» معرفی کرد. خود این مدیرعاملان نیز به شی گفتند که «برای چین ارزش زیادی قائل هستند» و امیدوارند که تجارت بیشتری در این کشور انجام دهند.

این دیدار در میانه جنگ تجاری طولانی مدت بین آمریکا و چین انجام می‌شود. ترامپ سال گذشته میلادی تعرفه‌های گسترده‌ای بر چین اعمال کرد که در جریان یک دعوای برخط به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. قرار است در این دیدار، ترامپ و شی درباره تمدید آتش‌بس تجاری و کاهش تعرفه‌ها بحث کنند. در جریان این دیدار که بخش مهمی از آن به بحث‌های تجاری اختصاص دارد، هیئت‌هایی از شرکت‌های فناوری آمریکایی به دنبال حل و فصل مسائل با پکن هستند.

ایلان ماسک از شرکت فناوری اسپیس ایکس، تیم کوک از شرکت فناوری اپل و دیوید سولومون از شرکت مالی و بانکداری گلدمن ساکس از جمله مدیران ارشد تجاری هستند که ترامپ را در این سفر همراهی می‌کنند.

سایر اسامی مهم عبارتند از: لری فینک، رئیس و مدیرعامل شرکت خدمات مالی بلک‌راک، جین فریزر، رئیس و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیتی، استفن شوارتزمن، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت خدمات مالی بلک‌استون و کلی اورتبرگ، مدیرعامل و رئیس شرکت صنایع هوا فضای بوئینگ.

مدیران عاملی که با ترامپ به چین سفر کردند، پس از مراسم استقبال رسمی در تالار بزرگ خلق در پکن، به طور خلاصه با رسانه‌ها صحبت کردند. ماسک، مدیرعامل تسلا به خبرنگاران گفت که می‌خواهد در چین «کار‌های خوب زیادی» انجام دهد، در حالی که هوانگ، مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی انویدیا گفت که جلسه با مقامات چینی «عالی» پیش رفته است. در واقع، بسیاری از آنها منافع قوی در روابط بهتر با چین دارند.

وابستگی شدید شرکت‌های فناوری آمریکایی به چین

شرکت‌های فناوری آمریکایی به شدت برای واردات و صادرات و همچنین پایگاه تولیدی به چین وابسته هستند. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان است و بخش عمده‌ای از استخراج و فرآوری جهانی فلزات خاکی کمیاب حیاتی را کنترل می‌کند که برای تولید کالا‌های فناوری از تلفن‌های هوشمند گرفته تا جت‌های جنگنده مهم هستند.

در آوریل سال گذشته، چین صادرات هفت مورد از ۱۲ عنصر خاکی کمیاب خاص را محدود کرد و بعداً در همان سال اعلام کرد که قصد دارد صادرات پنج مورد دیگر را نیز محدود کند. محدودیت‌های مربوط به بخش به عنوان بخشی از آتش‌بس با ترامپ فعلا متوقف شده است.

پیش از این، رویترز گزارش داده بود که ماسک به امید خرید تجهیزات تولید پنل‌های خورشیدی به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار به چین سفر می‌کند. اما اگر چین تصمیم به محدود کردن صادرات فناوری‌های خود به ایالات متحده بگیرد، این امر دشوار خواهد بود.

بازار چین؛ یک مقصد مهم

چین یک بازار حیاتی برای گروه خودرو‌های برقی تسلا است. همچنین اپل نیز اعلام کرده که به شدت به تولید آیفون در خارج از کشور وابسته است.

طبق گزارش رویترز، سالانه میلیون‌ها آیفون در آمریکا تولید می‌شود که تقریباً ۸۰ درصد آنها در چین ساخته می‌شوند. سال گذشته، ترامپ برخی تعرفه‌ها را بر این دستگاه اعمال کرد و اپل را تحت فشار قرار داد تا تولید خود را به ایالات متحده منتقل کند.

در همین حال، نماینده‌ای از انویدیا نیز در پکن است و امیدوار است تلاش‌های متوقف‌شده برای فروش تراشه‌های H۲۰۰ این شرکت در چین را از سر بگیرد.

شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز در بحبوحه مذاکرات جاری در مورد فروش احتمالی هواپیما‌های بزرگ، به دنبال تجارت با چین است. بلومبرگ گزارش داد که چین در حال بررسی خرید حدود ۵۰۰ فروند هواپیمای جت ۷۳۷ مکس بوئینگ و همچنین حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای جت پهن‌پیکر بوئینگ ۷۸۷ دریم‌لاینر و ۷۷۷ X است.

ترامپ به فکر نجات محبوبیت جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان دوره‌ای

در واقع به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا چین را به گشودن اقتصاد خود به روی شرکت‌های آمریکایی ترغیب کند، چرا که در بحبوحه انتقادات گسترده به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران که شرایط اقتصادی را بدتر کرده و قیمت‌ها را در سراسر آمریکا افزایش داده است، ترامپ تلاش می‌کند تا از مدیران شرکت‌های فناوری امتیاز بگیرد.

او همچنین امیدوار است که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای مهم در فصل پاییز، محبوبیت خود را افزایش دهد.

اندرو لئونگ، استراتژیست مستقل چینی، گفت که حضور مدیران ارشد اجرایی آمریکایی «نشان می‌دهد که [ترامپ] چه چیزی را باید به خانه ببرد: دسترسی به بازار و تعهدات سرمایه‌گذاری که می‌تواند با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای و تحت فشار قرار گرفتن محبوبیتش، به پایگاه سیاسی جمهوری‌خواه ارائه دهد».

لئونگ گفت: «در عوض، چین برای کاهش یا حذف تعرفه‌ها، لغو تحریم‌ها علیه نهاد‌های چینی، دسترسی بیشتر به نیمه‌رسانا‌های پیشرفته و گشودن بازار‌ها برای سرمایه‌گذاری چین در ایالات متحده فشار خواهد آورد.»

منبع: الجزیره