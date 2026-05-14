معاون وزیر خارجه نوشت: کشور میزبان جام جهانی نمی‌تواند کاری کند که حق مشارکت یک تیم ملی در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان مخدوش شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: میزبانی جام جهانی، برای هر کشور میزبان، تعهدی روشن ایجاد می‌کند: تضمین حضور برابر، محترمانه و بدون تبعیض همه تیم‌هایی که از مسیر رسمی فیفا به مسابقات راه یافته‌اند. ویزا، ورود، اسکان، رفت‌وآمد، حضور مقامات رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی تبدیل شود.

وی ادامه داد: تیم ملی فوتبال ایران حق حضور خود را در زمین بازی و بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است. هرگونه مانع‌تراشی برای ورود بازیکنان، کادر فنی، مقامات فدراسیون یا اعضای ضروری کاروان ایران، نقض روح و هدف رقابت‌های جهانی و مغایر با اصول بنیادین حاکم بر ورزش بین‌المللی، از جمله برابری، عدم تبعیض و بی‌طرفی رقابت‌ها خواهد بود.

معاون وزیر خارجه افزود: اساسنامه فیفا تبعیض علیه کشور‌ها و اشخاص را ممنوع می‌داند. بنابراین، کشور میزبان نمی‌تواند اختلافات سیاسی، تحریم‌ها یا تصمیمات یکجانبه داخلی خود را به‌گونه‌ای اعمال کند که حق مشارکت یک تیم ملی در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان مخدوش شود. فیفا نیز مسئولیتی مستقل دارد. اگر نهاد برگزارکننده نتواند تضمین کند که همه تیم‌های راه‌یافته، از جمله ایران، بدون تبعیض و محدودیت وارد کشور میزبان شوند و در شرایط برابر رقابت کنند، اعتبار خودِ جام جهانی آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به اینکه جهانی بودن جام جهانی با گزینش سیاسی سازگار نیست، خاطرنشان کرد: ورزش میدان رقابت ورزشی است، نه ادامه سیاست فشار با ابزار اداری. هرگونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران، آزمونی جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود: یا اصل عدم تبعیض و بی‌طرفی ورزش رعایت می‌شود، یا جام جهانی در برابر سیاست‌زدگی و رفتار گزینشی آسیب جدی خواهد دید.

برچسب ها: جام جهانی ، وزارت امور خارجه ، کاظم غریب‌آبادی
خبرهای مرتبط
پاسخ قاطع معاون وزیر امور خارجه به ادعا‌های واهی نماینده امارات
غریب آبادی: تلاش برای تصویب قطعنامه درباره تنگه هرمز محکوم به شکست است
دیدار غریب آبادی با معاون وزیر خارجه نروژ، سفیر فرانسه و رئیس بانک بریکس
غریب‌آبادی: اکنون توپ در زمین آمریکا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
جام جهانی رو تجریم کنید
اینترنت رو وصل کنید
برای کی پیام میدی
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
الکی جو ندین کی با تیم ملی کار داره
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
فردا الوده به ویروس هانتانا میکنند و کیاند ایران بقیه م میگیرند ازالان به فکر قرنطینه کردن باشید مس‌لین تجهیزات و اینا رو الان بای
د درست کنید نه دقیققه نود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب عمو تحریم کنید شرکت نکنید
۲
۱۸
پاسخ دادن
تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
توافق ایران و پاکستان برای تسهیل در مبادلات تجاری
فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند
عارف: دوران مدیریت ساعتی گذشته است/ کشور به مسئولیت جهادی نیاز دارد
قالیباف: مقاومت ۷۰ روزه ملت ایران تحول جهان را سرعت بخشید
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
آخرین اخبار
قالیباف: مقاومت ۷۰ روزه ملت ایران تحول جهان را سرعت بخشید
فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
عارف: دوران مدیریت ساعتی گذشته است/ کشور به مسئولیت جهادی نیاز دارد
توافق ایران و پاکستان برای تسهیل در مبادلات تجاری
تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است
سخنگوی وزارت کشور: آمادگی نیروهای مسلح از ابتدای جنگ رمضان بیشتر است
نگاهداری: دشمن بیشتر از تصرف خاک به تصرف ذهن‌ها فکر می‌کند
پزشکیان خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان: از مواضع اخلاقی شما در برابر ایران قدردانی می‌کنم
ایروانی: وضعیت تنگه هرمز و پیامد‌های اقتصادی آن بر عهده آغازگران جنگ و شرکای آنهاست
هشدار ایران درخصوص تصویر جعلی آمریکا از حامیان قطعنامه تنگه هرمز
بقائی: تمدنی که از حل مسائل خودساخته ناتوان باشد، تمدنی منحط است
واکنش عراقچی به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا؛ همه اینها قابل اجتناب بود
زمین سِفتی به نام ایران؛ جنگ فرسایشی چگونه معادلات واشنگتن را به‌هم ریخت؟
بانک مرکزی سهمیه وام‌های اشتغال را ابلاغ کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ اردیبهشت
نگاه به آینده مردم ایران باعث جهش جمعیتی می‌شود