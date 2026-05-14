باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تلاش آمریکا برای نمایش تعداد کشورهای همپیشنهاددهنده قطعنامه ضدایرانی واشنگتن را فریبکارانه توصیف کرد.
در این پیام آمده است: «تلاش آمریکا برای نمایش تعداد کشورهای حامی قطعنامه سیاسی خود بهعنوان حمایت گسترده بینالمللی و نشانه انزوای ایران، هم مضحک است و هم فریبکارانه.»
نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: «هیچ حجمی از حمایتهای اجباری نمیتواند اقدامات مستمر و خلاف حقوق بینالملل واشنگتن علیه ایران را مشروع جلوه دهد.»
در ادامه این پیام به اقداماتی از جمله محاصره دریایی، حملات و توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایران و گروگانگیری خدمه آنها به شیوهای مشابه دزدی دریایی اشاره شده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «همه میدانند بسیاری از اعضا تحت فشار سیاسی، اجبار و حتی تهدید به این قطعنامه پیوستهاند.»
در بخش دیگری از این پیام آمده است: «ادعاهای نماینده آمریکا درباره حمایت گسترده بینالمللی چیزی جز تلاشی ناامیدانه برای ساختن مشروعیت برای اهداف سیاسی از پیش تعیینشده، تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل و فراهم کردن پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی نیست.»