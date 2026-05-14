وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در گفت‌و‌گو با یکدیگر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث و رایزنی قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» و «سرگئی لاوروف» وزیران امور خارجه ایران و روسیه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در حاشیه نشست وزرای امور خارجه اعضای گروه بریکس دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار تحولات غرب آسیا و نیز تعاملات بین‌المللی مورد بررسی طرفین قرار گرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران پیش از دیدار با همتای خود از روسیه با وزرای خارجه مالزی و برزیل دیدار کرده بود.

وزیر امور خارجه شامگاه چهارشنبه به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه گروه بریکس وارد دهلی‌نو پایتخت هند شد. این نشست روز‌های پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
روسیه دشمن درجه یک ماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا این همه به روسیه بها می‌دهید مگر تاریخ ازخیانتهای روس ها به ایران کم کتاب‌ها دارد
روسیه دوست ندارد ایرانی قوی درمنطقه باشد ایران ضعیف برای روسیه می تواند برگ بازی درسیاست مقابله با دیگران باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشنا
۰۰:۵۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
درکنار روسیه و چین چیزی خوبی برای ایران در نمی آید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش میشد عراقچی را به لاوروف پیوند بزنند
