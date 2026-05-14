باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» و «سرگئی لاوروف» وزیران امور خارجه ایران و روسیه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در حاشیه نشست وزرای امور خارجه اعضای گروه بریکس دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار تحولات غرب آسیا و نیز تعاملات بین‌المللی مورد بررسی طرفین قرار گرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران پیش از دیدار با همتای خود از روسیه با وزرای خارجه مالزی و برزیل دیدار کرده بود.

وزیر امور خارجه شامگاه چهارشنبه به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه گروه بریکس وارد دهلی‌نو پایتخت هند شد. این نشست روز‌های پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.