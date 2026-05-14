باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، نسبت به وخامت فراگیری که بر همه ابزار‌های بازدارنده هسته‌ای در سطح بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، هشدار داد و همچنین نسبت به فقدان چارچوب‌های قانونی که قبلاً برای تنظیم این حوزه حیاتی استفاده می‌شد، هشدار داد.

شویگو پس از نشست دبیران شورا‌های امنیتی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت: «ما شاهد وخامت اوضاع در همه ابزارها، به ویژه ابزار‌های بازدارندگی هسته‌ای هستیم. عملاً دیگر هیچ سند، معاهده یا توافقی وجود ندارد که بتواند این حوزه را تنظیم کند.» وی تاکید کرد که نظام بین‌المللی برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای با چالش‌های بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است.

این مقام روسی افزود که با توجه به تفاوت‌های قابل توجه در دیدگاه‌های طرف‌های بین‌المللی در مورد ماهیت مشکل و نحوه رسیدگی به آن، که هرگونه تلاش برای دستیابی به اجماع جدید را پیچیده می‌کند.

این اظهارات در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های بزرگ و خروج چندین کشور از معاهدات کنترل تسلیحات استراتژیک در سال‌های اخیر مطرح می‌شود که نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد بازگشت به مسابقه تسلیحات هسته‌ای و از دست رفتن کنترل‌هایی که برای دهه‌ها ثبات جهانی را حفظ کرده‌اند، برانگیخته است.

در این خلاء نظارتی، با توجه به اینکه فقدان چارچوب‌های قانونی، خطر محاسبات اشتباه و تشدید ناخواسته تنش را افزایش می‌دهد و به طور بالقوه جهان را به سمت یک رویارویی فاجعه‌بار سوق می‌دهد، درخواست‌های روسیه و جامعه بین‌المللی برای احیای گفتگوی استراتژیک بین قدرت‌های هسته‌ای رو به افزایش است.

منبع: آر تی