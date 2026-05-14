دبیر شورای امنیت روسیه در یک کنفرانس بین‌المللی هشدار داد که چارچوب‌های قانونی که قبلا برای تنظیم حوزه هسته‌ای وجود داشتند، اکنون از بین رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، نسبت به وخامت فراگیری که بر همه ابزار‌های بازدارنده هسته‌ای در سطح بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، هشدار داد و همچنین نسبت به فقدان چارچوب‌های قانونی که قبلاً برای تنظیم این حوزه حیاتی استفاده می‌شد، هشدار داد.

شویگو پس از نشست دبیران شورا‌های امنیتی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت: «ما شاهد وخامت اوضاع در همه ابزارها، به ویژه ابزار‌های بازدارندگی هسته‌ای هستیم. عملاً دیگر هیچ سند، معاهده یا توافقی وجود ندارد که بتواند این حوزه را تنظیم کند.» وی تاکید کرد که نظام بین‌المللی برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای با چالش‌های بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است.

این مقام روسی افزود که با توجه به تفاوت‌های قابل توجه در دیدگاه‌های طرف‌های بین‌المللی در مورد ماهیت مشکل و نحوه رسیدگی به آن، که هرگونه تلاش برای دستیابی به اجماع جدید را پیچیده می‌کند.

این اظهارات در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های بزرگ و خروج چندین کشور از معاهدات کنترل تسلیحات استراتژیک در سال‌های اخیر مطرح می‌شود که نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد بازگشت به مسابقه تسلیحات هسته‌ای و از دست رفتن کنترل‌هایی که برای دهه‌ها ثبات جهانی را حفظ کرده‌اند، برانگیخته است.

در این خلاء نظارتی، با توجه به اینکه فقدان چارچوب‌های قانونی، خطر محاسبات اشتباه و تشدید ناخواسته تنش را افزایش می‌دهد و به طور بالقوه جهان را به سمت یک رویارویی فاجعه‌بار سوق می‌دهد، درخواست‌های روسیه و جامعه بین‌المللی برای احیای گفتگوی استراتژیک بین قدرت‌های هسته‌ای رو به افزایش است.

منبع: آر تی

برچسب ها: بازدارندگی هسته ای ، سلاح هسته ای
خبرهای مرتبط
پوتین: مسکو مفهوم توسعه نیرو‌های هسته‌ای را اجرا می‌کند
غرب دیگر یکپارچه عمل نمی‌کند؛ واشنگتن تنها، اروپا مردد
البرادعى: رژیم آپارتاید هسته‌ای اسرائيل دیر یا زود به همه حمله خواهد كرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
در آخر هم روسیه با آمریکا معامله ای میکنه که هر کدام تو جنگشون از سلاح هسته ای استفاده کنند و تعداد زیادی بیگناه از بین برن
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ