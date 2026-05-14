باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشنبه اظهار داشت که فاجعه انسانی جاری در غزه به وضوح «شکست نظام بینالمللی فعلی» را آشکار کرده است و «اسرائیل با جنایات خود علیه بشریت، ارزشهای مشترک انسانی را زیر پا میگذارد».
اظهارات اردوغان در مقالهای با عنوان «کلید صلح در اوراسیا: جهان ترک» منتشر شد که در آن ادعا کرد ترکیه سیاستی مبتنی بر صلح، دیپلماسی و انصاف را دنبال میکند، به دور از تعمیق درگیریها، و اینکه آنکارا همچنان به مسئولیتهای منطقهای و بینالمللی خود برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه مبتنی بر «قوانین قابل اجرا» ادامه میدهد.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه سازمان کشورهای تُرک زبان به لطف آنچه که او «مسئولیت مشترک منطقهای» توصیف کرد، به یک بازیگر کلیدی در ارتقای ثبات و رفاه در اوراسیا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد که روابط بین ترکیه و قزاقستان از طریق همکاری در زمینههای انرژی، تجارت، حمل و نقل و فرهنگ شاهد رشد مداوم است.
منبع: اسپوتنیک