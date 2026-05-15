باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - دستگاه نوآورانه‌ای که دکتر عزیزی، دانشمند ایرانی ساکن سوئد، پس از بازگشت از دانشگاه کی‌تی‌اچ (KTH) توسعه داده، می‌تواند «سپسیس» (عفونت خون) را در ۳۰ دقیقه تشخیص دهد. این در حالی است که روش‌های سنتی آزمایشگاهی ۱ تا ۳ روز زمان نیاز دارند.

این سرعت بالا، فرصت طلایی برای مداخله فوری در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس فراهم می‌کند تا پزشکان پیش از آسیب جدی به اندام‌ها، داروی مناسب را تجویز کنند. با توجه به اینکه سالانه حدود ۱۱ میلیون نفر در جهان بر اثر سپسیس جان خود را از دست می‌دهند، این فناوری می‌تواند به‌طور چشمگیری نرخ مرگ‌ومیر را کاهش دهد.

دستگاه با اندازه‌گیری فاکتور‌های حیاتی بدن، واکنش تهاجمی سیستم ایمنی را شناسایی کرده و از پیشرفت بیماری به سمت نارسایی ارگان‌ها جلوگیری می‌کند.

