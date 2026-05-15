دانشمند ایرانی ساکن سوئد، با بازگشت به ایران دستگاهی نوآورانه طراحی کرده که عفونت خون (سپسیس) را در تنها ۳۰ دقیقه تشخیص می‌دهد؛ این در حالی است که روش‌های سنتی ۱ تا ۳ روز زمان می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - دستگاه نوآورانه‌ای که دکتر عزیزی، دانشمند ایرانی ساکن سوئد، پس از بازگشت از دانشگاه کی‌تی‌اچ (KTH) توسعه داده، می‌تواند «سپسیس» (عفونت خون) را در ۳۰ دقیقه تشخیص دهد. این در حالی است که روش‌های سنتی آزمایشگاهی ۱ تا ۳ روز زمان نیاز دارند.

این سرعت بالا، فرصت طلایی برای مداخله فوری در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس فراهم می‌کند تا پزشکان پیش از آسیب جدی به اندام‌ها، داروی مناسب را تجویز کنند. با توجه به اینکه سالانه حدود ۱۱ میلیون نفر در جهان بر اثر سپسیس جان خود را از دست می‌دهند، این فناوری می‌تواند به‌طور چشمگیری نرخ مرگ‌ومیر را کاهش دهد.

دستگاه با اندازه‌گیری فاکتور‌های حیاتی بدن، واکنش تهاجمی سیستم ایمنی را شناسایی کرده و از پیشرفت بیماری به سمت نارسایی ارگان‌ها جلوگیری می‌کند.

Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۰:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا نکنه ادم راهش به بیمارستان بکشه واقعا جو عجیب و پر هزینه و طاقت فرسا هست و داروهایی که گیر نمیاد و واقعا باید جیب پر پول باشه که بتونی بری بیمارستان و عمل کنی در غیر اینصورت......
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دست مریزاد خدا قوت دلاور مرد ایران زمین .ایران و ایرانی بتو می بالد همیشه نامت جاودانه بیاد ها می ماند درود به شرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هزاران دستمریزاد . کاش بقیه هم برگردن به وطن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
😉
