وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی شد ممکن است مجددا جنگ علیه ایران را از سر بگیرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد که «ماموریت» این رژیم «تمام نشده» و اینکه باید «اهداف کارزار قبلی تکمیل شود».

او در ادامه گفت: «ما برای این احتمال آماده‌ایم که ممکن است به زودی مجبور به اقدام مجدد شویم».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفت که گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم درباره شروط آتش‌بس همچنان در جریان است و اینکه مذاکرات «در حال پیشرفت» است.

پیش از این، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اذعان کرد که در سرزمین‌های اشغالی، مردم باور چندانی به پیروزی علیه ایران ندارند.

یک نظرسنجی جداگانه توسط آگام لبز و دانشگاه عبری بیت‌المقدس نشان داد که دو سوم صهیونیست‌ها این جنگ را شکست می‌دانند تا پیروزی. همچنین حدود ۷۰ درصد گفتند که آتش‌بس دو هفته‌ای، بیشتر نشان‌دهنده امتیازدهی آمریکا به ایران است.

منبع: الجزیره