وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی شد ممکن است مجددا جنگ علیه ایران را از سر بگیرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد که «ماموریت» این رژیم «تمام نشده» و اینکه باید «اهداف کارزار قبلی تکمیل شود».

او در ادامه گفت: «ما برای این احتمال آماده‌ایم که ممکن است به زودی مجبور به اقدام مجدد شویم». 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفت که گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم درباره شروط آتش‌بس همچنان در جریان است و اینکه مذاکرات «در حال پیشرفت» است.

پیش از این، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اذعان کرد که در سرزمین‌های اشغالی، مردم باور چندانی به پیروزی علیه ایران ندارند.

یک نظرسنجی جداگانه توسط آگام لبز و دانشگاه عبری بیت‌المقدس نشان داد که دو سوم صهیونیست‌ها این جنگ را شکست می‌دانند تا پیروزی. همچنین حدود ۷۰ درصد گفتند که آتش‌بس دو هفته‌ای، بیشتر نشان‌دهنده امتیازدهی آمریکا به ایران است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنگ رمضان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا، کشورهای اروپایی، برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی از سال 2011 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و همه گروه های تروریستی در سوریه، عراق، لبنان، یمن، لیبی و سراسر منطقه هستند.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
ترامپ جنایتکار غلط می کند ایران را تهدید کند/ برای نابودی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر سلاح هسته ای بازدارنده است پس چجوری ایران به اسرائیل و امریکا موشک میزنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مصداق جنایت جنگی است
که جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است.
۱۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 39 روزه برای نابودی اسرائیل موشک جواب نداده است و باید بابمب اتمی اسرائیل را نابود کرد
۱۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل رو وصل کنید
۱
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت آزاد حق مسلم ماست
۰
۸۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله دومینوی مذاکره جنگ آتش بست هنوز هست متاسفانه .... وقتی که اسراییل شخم نزدیم همین میشه
۳۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این سری باید تل آویو با خاک یکسان شود
۴۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران اگر متوقف نشود و ما باید برای انتقام از آمریکا و اسرائیل به سراغ ساخت بمب اتمی برویم
۴۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار دو بار به تجاوز و حمله به ایران شکست خورده است ولی اما متأسفانه هنوز هم و باز هم وزیر جنگ صهیونیستی جنایتکار درس عبرت نگرفته است.
۳۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار دو بار به تجاوز و حمله به ایران شکست خورده است.
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش صهیونیست ها ابتدا خودشون رو معرفی میکردن تا بدونیم کدوم کشور ریشه داری هستن، بعد درباره کشور کهن ایران نظر بدن
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا، اروپا و هم برخی کشورهای عربی جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم
اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر، امارات، بحرین، کویت و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم.
۳
۱
پاسخ دادن
