باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع نزدیک به صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که مقامات عراقی در پی جنگ اخیر در آسیای غربی، برای دریافت کمک مالی به صندوق بینالمللی پول مراجعه کردهاند.
این منبع گفت که گفتوگوهای اولیه ماه گذشته در جریان جلسات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن انجام شد و بحثها در مورد میزان بودجه مورد نیاز عراق و نحوه وام گرفتن ادامه دارد.
گفته شده عراق به شدت از این جنگ آسیب دیده است و بیشتر صادرات نفت آن که تقریباً تمام درآمد دولت را تشکیل میدهد، به دلیل بسته شدن تنگه هرمز قطع شده است.
طبق وبسایت صندوق بینالمللی پول، آخرین توافق مالی عراق با این نهاد مالی، یک توافق ۳.۸ میلیارد دلاری بود که در سال ۲۰۱۹ منقضی شد و از این مبلغ، ۱.۴۹ میلیارد دلار برداشت شده است.
منبع: العربیه