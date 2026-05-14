باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - پرویز ایدون، مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، می‌گوید: با اینکه در تمام جایگاه‌های عرضه سوخت کارت آزاد وجود دارد و ذخیره بنزین نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد، استفاده نکردن برخی از شهروندان از کارت سوخت شخصی باعث شده کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در مقاطعی به‌طور مداوم در دسترس نباشد و با محدودیت روبه‌رو شود.

او با اشاره به شرایط جنگی، از مردم خواست تا حد امکان از «کارت سوخت شخصی» خود استفاده کنند و در مصرف سوخت صرفه‌جویی داشته باشند.

آقای ایدون اضافه کرد: در تمام جایگاه‌های سوخت اهواز کارت آزاد وجود دارد و در بنزین هم از لحاظ ذخیره‌سازی، ذخیره‌سازی مناسبی داریم، ولی به خاطر استفاده نکردن بسیاری افراد از کارت شخصی، کارت‌های اضطراری که در مجاری عرضه فعال هستند در برخی از اوقات ۲۴ ساعته با محدودیت مواجه می‌شوند.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز یادآور شد که هدف از این درخواست آن است که مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌ها بتوانند بدون مشکل از کارت‌های اضطراری در مواقع لازم استفاده کنند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: از همه شهروندان تقاضا دارم با توجه به موقعیت جنگی، در مصرف سوخت صرفه‌جویی نمایند و از کارت‌های شخصی نیز استفاده کنند تا با مشکلی روبه‌رو نشویم.

به گفته او، فشار بر کارت‌های اضطراری بیشتر زمانی بروز می‌کند که تعداد زیادی از خودروها به‌جای استفاده از کارت شخصی، از کارت‌های جایگاه برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند روند خدمات‌رسانی را در برخی جایگاه‌ها را با کندی مواجه کند.