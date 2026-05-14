باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نیروی انتظامی فارس، در اقداماتی موفق به توقیف چک پول‌های تقلبی، کشف احتکار برنج و گردو و دستگیری متخلفان در نقاط مختلف استان شدند.

دستگیری سارقان باغات و زمین‌های کشاورزی در خفر

فرمانده انتظامی خفر از دستگیری سارقان باغات و زمین‌های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغات و زمین‌های کشاورزی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد‌های میدانی و بررسی‌های فنی، موفق به شناسایی ۳ نفر سارق شدند و در یک عملیات منسجم، آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۴ فقره سرقت از باغات و زمین‌های کشاورزی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف سیگار و تنباکو‌های میلیاردی بدون مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر از توقیف سواری پژو و کشف سیگار و تنباکو‌های بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک خودرو ۴۰۵ مشکوک شدند و با اقدامات فنی آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۶۰ هزار نخ سیگار و ۵ هزار و ۸۸۰ پاکت تنباکو میوه‌ای که بدون هرگونه مدارک قانونی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۶ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف پودر‌های بدنسازی بدون مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف پودر‌های بدنسازی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۱۴۳ قوطی انواع پودر بدنسازی را کشف کردند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف احشام بدون مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر گفت: در بازرسی از سواری پژو، ۱۵ راس گوسفند بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ حامل احشام مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۱۵ رأس گوسفند بدون مجوز دامپزشکی کشف و راننده روانه دادسرا شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف ۱۶۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف ۱۶۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه دژگاه فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک خودرو سواری پژو مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی خودرو را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۶۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش سیگار‌های کشف شده توسط کارشناسان ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بطری‌های نوشیدنی بدون مجوز در سروستان

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از توقیف خودرو نیسان حامل ۴ هزار و ۸۰۰ بطری نوشیدنی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی شهرستان سروستان اظهار کرد: ماموران پلیس انتظامی هنگام گشت زنی در محور مواصلاتی شیراز به سروستان به یک دستگاه وانت نیسان که حامل بار نوشیدنی بود، مشکوک شدند.

او ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی خودرو توقیف و در بازرسی از آن تعداد ۴هزار و ۸۰۰ عدد بطری نوشیدنی خارجی و بدون هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال براورد شده است، تصریح کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و موضوع تحت پیگیری است.

کشف چک پول‌های تقلبی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری فردی با چک پول‌های تقلبی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر مراجعه فردی با تعدادی چک پول تقلبی به یکی از شعب بانکی در این شهرستان، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ انقلاب به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور به موقع پلیس این فرد دستگیر و تعداد ۱۱۵ فقره چک پول تقلبی ۱۰ میلیون ریالی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال از او کشف شد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت با بیان اینکه فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان به خصوص کسبه و بازاریان درخواست کرد: ضمن استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی چک پول، به محض مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

دستگیری سارق منازل در فیروزآباد

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از شناسایی و دستگیری سارق منزل و کشف ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به سرقت از منازل مسکونی در مناطق مختلف شهرستان، مأموران پلیس آگاهی با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های انجام شده، به ۶ فقره سرقت از منازل اعتراف کرد، افزود: امنیت و آرامش خانواده‌ها خط قرمز پلیس است و با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، با قاطعیت برخورد خواهدشد.

کشف احتکار برنج و گردو در لامرد

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۵۰ تن برنج و ۵ تن گردوی احتکار شده در شهرستان لامرد خبر داد.

سردار یوسف ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالا‌های اساسی، ماموران انتظامی لامرد موفق شدند، یک انبار احتکار برنج و گردو را شناسایی کنند.

او ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به همراه دادستان و تیمی از بازرسان اداره تعزیرات و اداره صمت به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس اضافه کرد: در بازرسی از این انبار، مقدار ۵۰ تن برنج و ۵ تن گردو احتکار شده کشف و مالک آن نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

او تصریح کرد: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار ملک زاده با اشاره به اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه وارد کند به شدت برخورد می‌کند، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

توقیف خودرو شوتی حامل کالای قاچاق در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از کشف کالای خانگی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعدادی کالای خانگی بدون مجوز شامل ۵ دستگاه تلویزیون، ظرفشویی، و یخچال فریزر خارجی را کشف کردند.

سرهنگ ارجمند با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف موتورسیکلت سرقتی در بیضا

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا از کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی فرمانده انتظامی شهرستان بیضا اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: ماموران پاسگاه کوشک هزار طی تحقیقات انجام شده موفق به شناسایی سارق شدند و طی عملیاتی نسبت به دستگیری او و کشف موتورسیکلت سرقتی اقدام کردند.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه پرونده به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد، گفت: برخورد با سارقان از اولویت‌های انتظامی شهرستان است.

دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در فراشبند

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند از اجرای طرح آرامش با دستگیری چند نفر و کشف مقداری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر توسط ماموران این فرماندهی با کشف ۲ کیلو و ۶۶۷ گرم مواد مخدر و دستگیری ۷ خرده فروش و ۵ معتاد متجاهر در سطح شهرستان اجرا شد.

او افزود: پرونده مقدماتی برای متهمان تشکیل شد و آنها جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کشف مواد مخدر از سواری پژو ۴۰۵ در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی لارستان در هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه و ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک، کشف شد.

فرمانده انتظامی لارستان تصریح کرد: در این زمینه ۲ قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.