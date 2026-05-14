باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمد مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حذف مالیات رسانهها در قانون بودجه سال جاری، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: آنچه در رسانهها مطرح شده، نه حذف معافیت، بلکه اعمال سقف برای برخورداری از معافیت مالیاتی است که از سال ۱۴۰۲ در قوانین بودجه سالانه وجود داشته است.
موحدی با تأکید بر اینکه معافیت اصلی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی و فرهنگی - هنری دارای مجوز از وزارت ارشاد همچنان پابرجاست، افزود: این معافیت بر اساس بند «لام» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعطا میشود. اما از سال ۱۴۰۲، قانونگذار سقفی برای استفاده از این معافیت تعیین کرده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در تشریح جزئیات این سقفها اظهار داشت:سال ۱۴۰۲ معافیت تا سقف چهار برابر موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (حدود ۴۸۰ میلیون تومان)،سال ۱۴۰۳سقف معافیت ۵۷۶ میلیون تومان،سال ۱۴۰۴ (عملکرد سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ وصول میشود) سقف معافیت ۹۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی تأکید کرد: این سقفها نشاندهنده افزایش حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ است و به هیچ عنوان به معنای فشار بر رسانهها نیست.
موحدی در پاسخ به نگرانیها درباره فشار مالیاتی بر رسانهها، با اشاره به آمار کلان معافیتهای مالیاتی در کشور گفت: درآمد وصولی سازمان امور مالیاتی در سال گذشته حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰۰ همت) بوده، اما برآوردها نشان میدهد اگر معافیتهای قانونی اعمال نمیشد، این رقم حداقل ۱۰۰ درصد بیشتر میشد. یعنی به اندازه کل درآمد وصولی، معافیت مالیاتی داده شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، متولی وضع قواعد مالیاتستانی است و در راستای ساماندهی معافیتهای بیشمار، برخی معافیتها را حذف و برای برخی دیگر سقف تعیین کرده است. سازمان امور مالیاتی نیز صرفاً وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد.
وی در پایان تصریح کرد: سقف معافیت در نظر گرفته شده برای فعالیتهای رسانهای، عدد قابل توجهی است و رسانهها میتوانند تا این سقف از معافیت کامل بهرهمند شوند.