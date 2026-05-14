باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با اشاره به اهمیت ویژه تجهیزات پزشکی در چرخه ارائه خدمات درمانی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان استمرار و ارتقای خدمات سلامت، تامین تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های لازم است.

او گفت: در مدت زمان جنگ رمضان، ۴۷۸ دستگاه تجهیزات پزشکی به ارزش بالغ بر ۲۶۲۰ میلیارد ریال به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه تحویل داده شد تا روند خدمت‌رسانی درمانی با کمترین اختلال و بیشترین آمادگی ادامه یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر نقش حیاتی تجهیزات پزشکی در چرخه ارائه خدمات درمانی، تصریح کرد: تجهیزات پزشکی از ملزومات اصلی نظام درمان به شمار می‌رود و تامین به‌موقع آنها نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان پاسخگویی مراکز درمانی و پشتیبانی از درمان بیماران دارد.

نیاکان ادامه داد: این اقدام در شرایط خاص ایام جنگ رمضان، نتیجه هماهنگی، برنامه‌ریزی و تلاش مستمر مجموعه‌های مختلف دانشگاه بوده و نشان‌دهنده عزم جدی برای حفظ تداوم خدمات سلامت به مردم است.

منبع: روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز