تیم والیبال فولاد سیرجان با شکست قاطع نماینده اندونزی، به مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رقابت‌های والیبال لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۲۳ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شده است و تا ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

در ادامه این رقابت‌ها، تیم فولاد سیرجان ایرانیان امروز مقابل پوترا جاکارتا به میدان رفت و با ارائه نمایشی کاملاً برتر، سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان بهروز عطایی در این دیدار با نتایج ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲ حریف را کاملاً تحت فشار قرار دادند و اجازه هیچ‌گونه عرض‌اندام به میزبان ندادند.

فولاد سیرجان با این برد مستقیم به مرحله نیمه‌نهایی رسید و فردا جمعه ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه باید به مصاف جیتکت ژاپن برود.

برچسب ها: والیبال ، فولاد سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
