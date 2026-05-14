باشگاه خبرنگاران جوان _ رقابت‌های والیبال لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۲۳ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شده است و تا ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

در ادامه این رقابت‌ها، تیم فولاد سیرجان ایرانیان امروز مقابل پوترا جاکارتا به میدان رفت و با ارائه نمایشی کاملاً برتر، سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان بهروز عطایی در این دیدار با نتایج ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲ حریف را کاملاً تحت فشار قرار دادند و اجازه هیچ‌گونه عرض‌اندام به میزبان ندادند.

فولاد سیرجان با این برد مستقیم به مرحله نیمه‌نهایی رسید و فردا جمعه ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه باید به مصاف جیتکت ژاپن برود.