سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر شمال به جنوب محور چالوس و یکطرفه شدن این محور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی صادقی گفت: هموطنان می توانند برای تردد از محورهای هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

وی در خصوص وضعیت ترافیک در سایر محورهای استان توضیح داد: در محور هراز ترافیک در هر دو مسیر سنگین است. همچنین در محور کرج – چالوس (مسیر جنوب به شمال) محدوده پل زنگوله تا سیاه بسشه نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به محور سوادکوه اظهار داشت: در محدوده شهری، پل سفید و زیرآب، ترافیک نیمه سنگین و گاهی سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان خاطرنشان کرد: از لحاظ شرایط آب و هوایی در محورهای مواصلاتی استان هیچگونه پدیده خاصی مشاهده نشده است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راه
خبرهای مرتبط
بازگشایی گردنه ۳ هزار متری سلج انبار تنکابن
ترافیک در جاده چالوس و هراز سنگین است
جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
آخرین اخبار
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
مازندران قطب تأمین مرغ در کشور
کشت ۱۰ هکتار برنج به روش خشک‌کاری در گلوگاه
برگزاری مسابقات اسکیت سرعت مازندران
کشف ۲۴۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق در مازندران 
هشدار نارنجی هواشناسی در مازندران
حضور ۵ تکواندوکار مازندرانی در پیکار‌های آسیایی مغولستان
احتمال یکطرفه شدن جاده چالوس