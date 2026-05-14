معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت گفت: در کشور به بیش از پنج هزار دستگاه آمبولانس نیاز است که در این زمینه مجلس کمک‌های های خوبی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ طاهر موهبتی، روز پنجشنبه در یزد گفت: برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، راه عبور از چالش‌های اقتصادی حوزه سلامت است.

وی اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص، متعهد و دلسوز موجب ارتقای خدمات سلامت می‌شود و باید اصالت را به نیروی انسانی داد.

موهبتی ادامه داد: ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی، مسئولیت اجتماعی صنایع، توازن منطقه‌ای و مشارکت خیرین باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

چالش بیمارستان مهریز، نیروی انسانی است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت در ادامه در نشست بررسی چالش های طرح توسعه بیمارستان مهریز گفت: طرح توسعه بیمارستان فاطمه الزهراء (س) مهریز با زیربنای هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع و با برخورداری از ۱۵۴ تخت در حال ارائه خدمت است و مهمترین چالش آن تامین نیروی انسانی مورد نیاز است.

وی بیان کرد: این طرح دارای ۱۱۰ تخت عادی،۴۴ تخت ویژه، هشت اتاق عمل و بخش های جراحی تخصصی و فوق تحصصی، جراحی قلب، جراحی مغز و اعصاب، چشم، ارتوپدی،جراحی زنان و زایمان،بلوک های زایمانی،سی سی یو،آی سی یی، ان آی سی یو و وی آی پی است.

همتی خاطرنشان کرد: اتاق های زایمان این مجموعه شامل، زایمان در آب، زایمان بدون درد، LDR است و بخش های طرح توسعه این مرکز درمانی با بالاترین کیفیت و رعایت تمامی استاندارد های درمانی ساخته شده و با برخورداری از بهترین تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات رفاهی و هتلینگ جهت بیماران و همراه آنان باتعرفه دولتی در استان یزد به ارائه خدمات می پردازد.

وی گفت: همچنین بخش های جراحی زنان ، جراحی مردان، CCU و شیمی درمانی هم در قالب طرح توسعه این بیمارستان راه اندازی می شود.

موهبتی افزود: اخذ مجوز ماده ۲۳ جهت تکمیل و تجهیر تمامی پروژه های بهداشتی- درمانی در سطح کشور الزامی است

وی تصریح کرد: رعایت انضباط اداری، توجه به نظام سطح بندی خدمات جهت رعایت عدالت در سلامت و اخذ مجوز ماده ۲۳ در همه مراکز تابعه وزارت بهداشت باید رعایت شود.

