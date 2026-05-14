ناوگان صمود برای بار سوم، به امید شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه به راه افتاد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ده‌ها قایق جدید امروز (پنجشنبه) به عنوان بخشی از ناوگان کمک‌رسانی به غزه، از جنوب غربی ترکیه حرکت کردند.

گفته شده فعلا ۵۰ قایق از ترکیه حرکت کرده و در ادامه ۴ یا ۵ قایق دیگر در آب‌های بین‌المللی به آنها ملحق خواهد شد.

این سومین بار در یک سال اخیر است که ناوگان کمک‌رسانی «صمود» با هدف شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه حرکت می‌کند. زیرا علیرغم برقراری آتش‌بس، مردم آن همچنان با کمبود شدید مواد غذایی، آب، سوخت و سرپناه رو به رو هستند و ورود کمک‌ها به باریکه محدود می‌شود.

ناوگان پیشین در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) توسط نظامیان صهیونیست در آب‌های بین‌المللی یونان متوقف شد. اکثر اعضای این ناوگان اجبارا به اروپا فرستاده شدند. در همین حال، دو نفر از فعالان حاضر در ناوگان به مدت ۱۰ روز در بازداشت رژیم صهیونیستی بودند.

گروه‌های حقوق بشری گفتند که این دستگیری‌ها غیرقانونی بوده و افراد مذکور در مدت بازداشت مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

منبع: العربیه

Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۰۱:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت
۴
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش ایرانی نبودم 😔افغانی یا فلسطینی بهتر از ایران سهم دارن🙇
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه فایده اسراییل همشونا میگیره
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خودمون اقتصاد مون پاچیده توی فقر هستیم
به فکر جای دیگه نباشید
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیچاره مردم وطنم
۴
۷۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا بزارید پولهای بلوکه شده آزاد بشه بعد. ماکه میدونیم همشو میدید به اونا. لا اقل یه نگاهی به سفره مردم بندازید. بخدا مردم ایران واجبترن. چه گیری کردیم
۵
۶۹
