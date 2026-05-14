باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود قماطی، نائب رئیس شورای سیاسی حزبالله، در گفتوگو با المیادین تاکید کرد که مقاومت در لبنان امروز با یک پروژه استراتژیک از سوی اشغالگران روبروست که به دنبال اشغال جنوب تا رودخانه «اولی» و پس از آن بلعیدن تمام لبنان است.
قماطی تاکید کرد که مقاومت هرگز اجازه نخواهد داد این دشمن در خاک لبنان مستقر شود یا باقی بماند و «تا زمانی که اشغالگری، هتک حرمت و اسیرانی نزد دشمن اسرائیلی وجود داشته باشد، مقاومت متوقف نخواهد شد».
همچنین قماطی در اظهارات خود به المیادین، مذاکرات جاری را چیزی جز یک «احضاریه» آمریکایی برای دولت لبنان ندانست و تاکید کرد: «ما هرگز به آن امیدی نداریم و بر سر سلاح مقاومت مذاکره نخواهیم کرد.»
در همین راستا، وی اشاره کرد که لبنان هیچ برگ برندهای جز مقاومت در اختیار ندارد و افزود: «ما برای توقف تجاوزات، بر اوراق قدرت موجود در دست ایران حساب باز کردهایم.»
قماطی توضیح داد که مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم تروریستی اسرائیل در آمریکا به معنای تایید از سوی مقاومت نیست و به آنچه حاکمیت لبنان را حفظ کند منجر نخواهد شد؛ وی با زیر سؤال بردن دستاوردهای این مذاکرات پرسید که چگونه موفق خواهند بود در حالی که تاکنون حتی نتوانستهاند یک آتشبس برقرار کنند.
او همچنین هشدار داد که آنچه قدرت حاکمه در این کشور امروز انجام میدهد به یک فتنه لبنانی-لبنانی منجر خواهد شد و گفت: «دولت حاکم در لبنان امروز نماینده هیچکس نیست و ما از زمان نیمی از عمر لبنان (تاکنون) در حال مقاومت هستیم.» وی تاکید کرد که صبر مقاومت از روی ضعف نیست بلکه برای جلوگیری از فتنه است، اما «این بدان معنا نیست که آنچه را قدرت حاکمه به سمت آن میرود، بپذیریم.»
قماطی ضمن مخالفت با مذاکره هر کشور دیگری به جای لبنان، تاکید کرد که توقف تجاوزات ارتباطی به مذاکره از طرف لبنان ندارد؛ وی با اشاره به اینکه ایران از باب وفاداری خواهان آتشبس فراگیر در منطقه است، خاطرنشان کرد که ایران به یک کشور بزرگ و یک عامل منطقهای اساسی تبدیل شده که تمام جهان به جز لبنان با آن بر این اساس تعامل میکنند.
در سطح میدانی، نائب رئیس شورای سیاسی حزبالله قاطعانه اعلام کرد که «امروز کلمه نهایی با میدان است و این ما هستیم که معادلات را میسازیم.» وی اشاره کرد که اشغالگران از عملیاتهای مقاومت در جنوب دچار رنج و درد بزرگی شدهاند و همین موضوع بر معادله پیش رو تاثیر خواهد گذاشت.
همچنین قماطی توضیح داد که اشغالگران از خسارات انسانی هراس دارند و تلاش میکنند سربازان خود را از درگیری میدانی تنبهتن دور نگه دارند.
او در پایان، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان را به عنوان «تنها رکن در دولت که از تجربه و حکمت برخوردار است» توصیف کرد و تاکید نمود که جامعه مقاومت «منسجم، قوی، ثابتقدم و بردبار» است.
منبع: المیادین