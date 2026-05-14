مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از خسارت بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریالی تاسیسات و ساختمان های این شرکت در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم تعداد ۹۵ حمله در سطح استان انجام شد که در این حملات ۷ مورد ساختمان و تاسیسات و همچنین ۲ مورد ماشین آلات شرکت آب و فاضلاب استان دچار آسیب و خسارت شد.

وی افزود: در طول جنگ تحمیلی در مجموع ۴۱۰۲ مورد اتفاقات مربوط به آب فاضلاب در سطح استان ثبت شد که از این تعداد ۳۴ فقره مربوط به اتفاقات انشعاب آب ناشی از حملات آمریکایی - صهیونیستی بود.

نجفی گفت: همچنین در طول این جنگ ۸۲ مورد نصب علمک و شیر برداشت در تاسیسات آب داشتیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به آماده باش این سازمان در ایام جنگ و بحران گفت: در مدت زمان مذکور ۱۱۱ دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت توان بالغ بر ۳۷ هزار کاوا در سطح استان آماده به‌کار و در مدار بهره‌برداری قرار داشت که نشان‌دهنده توان بالای این شرکت در تأمین خدمات پایدار حتی در شرایط اضطراری است.

نجفی افزود: برای اینکه هم استانی ها در طول جنگ از بابت تامین آب شرب سالم و بهداشتی دچار مشکلاتی نشوند تانکرهای آبرسانی نیز تعبیه شد که شامل ۱۵ دستگاه سیار و ۱۰۳ دستگاه ثابت پشت وانتی ۲۰۰۰ لیتری بود همچنین ۳ دستگاه بسته بندی آب نیز آماده بهره‌برداری بود تا در صورت نیاز برای تأمین آب استفاده شود.

وی خاطرنشان شد: در راستای پایش وضعیت،کنترل مواد شیمیایی و سلامت سنجی کیفیت آب شرب در شهر ارومیه و سطح استان روزانه ۴۱۰۰ مورد نمونه برداری انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اظهار اینکه هم استانی ها ۲۰۵۲۰ مورد تماس تلفنی با واحد ۱۲۲ در استان داشتند گفت: در این مدت ۳۰۰ نیروی عملیاتی اتفاقات و ۳ تیم ۳۰ نفره واکنش سریع بصورت آماده باش کامل بودند.

برچسب ها: خسارت جنگ ، آب و فاضلاب
