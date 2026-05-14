باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در جلسه‌ای با حضور نماینده مجلس، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، مسئولان مربوطه و اهالی منطقه مشکلات محور روستایی امیربیگ خوی بررسی شد.

ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در این جلسه گفت: بیش از یک همت پروژه در حوزه راهداری و راه‌های روستایی شهرستان خوی در حال اجراست که شامل پروژه‌های مختلفی در بخش پل‌ها، روکش آسفالت، ابنیه فنی، سه‌راهی ایواوغلی، راه‌های روستایی، پروژه‌های مشارکتی و محور الند می‌شود.

وی افزود: محور الند به طول ۲۵ کیلومتر از جمله پروژه‌های مهم شهرستان خوی محسوب می شود.

شکری با بیان اینکه این اقدامات نویدبخش توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در شهرستان خوی است، اظهار کرد: محور گنبد نیز با اقدامات انجام شده به وضعیت بسیار مطلوبی رسیده و شاهد ارتقای کیفیت تردد در این مسیر هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: حدود یک‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر از مسیرهای شهرستان در نقشه‌های GIS دارای شناسه شده‌اند و تلاش می‌کنیم سایر مسیرها نیز در این سامانه ثبت شوند.

شکری خاطرنشان کرد: تلاش می شود با کمک دستگاه‌های ذیربط مجوز ماده ۲۳ برای این پروژه‌ها اخذ شده و با همراهی دستگاه‌های نظارتی بتوانیم در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم، تولیدکنندگان و عموم استفاده‌کنندگان از این مسیرها اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.