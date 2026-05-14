سخنگوی کرملین با اشاره به مشارکت مستقیم و عملی کشور‌های اروپایی در جنگ اوکراین، امکان هرگونه نقش‌آفرینی اروپا به عنوان میانجی را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امکان ایفای نقش میانجی‌گری توسط اروپا در پرونده اوکراین را بعید دانست.

پسکوف تاکید کرد که اروپا به طور عملی و مستقیم در درگیری‌های مسلحانه جاری در کنار کی‌یف مشارکت دارد و همین امر باعث حذف آن از نقش میانجی در این پرونده می‌شود.

پسکوف در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: «آن‌ها در حال حاضر به طور مستقیم در جنگ در کنار رژیم کی‌یف مشارکت دارند و حتی تمایل بیشتری به ایده وارد کردن ضربه خردکننده به روسیه و تحمیل شکست سخت به آن نشان می‌دهند.» او خاطرنشان کرد که این موضع‌گیری اساسا با الزامات نقش یک میانجی بی‌طرف در تضاد است.

نماینده کرملین افزود: «قطعا با چنین رویکردی، اروپا نمی‌تواند آرزوی ایفای نقش میانجی در هرگونه حل‌وفصل احتمالی را داشته باشد.» او تاکید کرد که میانجی‌گری موثر مستلزم بی‌طرفی و واقع‌بینی است که در سایه حمایت‌های نظامی و سیاسی علنی پایتخت‌های اروپایی از کی‌یف، فراهم نیست.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش میان مسکو و غرب رو به افزایش است؛ جایی که روسیه کشور‌های اروپایی را متهم می‌کند که با تجهیز اوکراین به اطلاعات جاسوسی، سلاح‌های پیشرفته و حتی نیرو‌های نظامی آموزش‌دیده، از مرز‌های حمایت سیاسی و اقتصادی فراتر رفته و به مشارکت مستقیم در عملیات‌های نظامی روی آورده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین اروپا کم کم پدرد را در می آورد کرملین
