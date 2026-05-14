باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نخستین جلسه شورای اداری شهرستان در سال ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان ولی‌فقیه، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی و ماموستا کلشی‌نژاد بر تداوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه در شرایط حساس کنونی و ضرورت نظارت دقیق بر ادارات جهت تقویت سرمایه اجتماعی نظام تاکید کردند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر و حاکم ممکان، نمایندگان مجلس، خواستار مدیریت مخاطرات اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی و ملی برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و تجاری ارومیه شدند.

در بخش پایانی و جمع‌بندی، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی دستگاه‌ها در دوران جنگ اخیر، دستورات اجرایی و اولویت‌های سال جدید را ابلاغ کرد.

وی با تأکید بر حاکمیت تفکر سیستمی در بدنه اداری تصریح کرد: مدیران موظف به داشتن نقشه راه هستند؛ تدابیر مدیریتی و قوانین باید در راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد، نه اینکه خود به عاملی برای توقف امور تبدیل شوند.

عیوضلو با بیان اینکه هیچ مانعی نباید سد راه توسعه اقتصادی، صادرات و واردات شود، افزود: توسعه فعالان اقتصادی و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری، کلید ارتقای جایگاه ارومیه است. در این مسیر، بکارگیری کارمندان کارآزموده الزامی است و با هرگونه تخلف اداری که موجب نارضایتی مردم شود، قاطعانه برخورد خواهد شد.

فرماندار ارومیه در ادامه، بر ضرورت ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مدیران با مردم و نگاه ویژه به محله‌محوری تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی ما رسیدگی به مشکلات محرومین و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کم‌برخوردار است. همچنین نظارت بر بازار و بازرسی‌های مستمر برای جلب رضایت شهروندان باید با جدیت دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران باید در قبال وظایف خود مسئولیت‌پذیر باشند؛ تمامی اقدامات دستگاه‌ها بایستی دارای پیوست فرهنگی بوده و عملکرد ادارات به‌نحو احسن جهت اطلاع افکار عمومی منعکس شود.