باشگاه خبرنگاران جوان _ جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز در بدو ورود به استان البرز با همراهی وجیهه محمدیفلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز از بخشهای مختلف شیرخوارگاه امام علی (ع) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند نگهداری، مراقبت و واگذاری کودکان به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی قرار گرفت.
در این بازدید، مسئولان مربوطه گزارشی از وضعیت کودکان و عملکرد مجموعه را ارائه کردند. در حال حاضر بخش نوزادان این مرکز تنها چهار کودک را تحت پوشش دارد که از این تعداد، سه کودک برای فرزندخواندگی به خانوادههای واجد شرایط معرفی شدهاند. تمامی کودکان حاضر در این مرکز از سلامت کامل برخوردار هستند و خدمات تخصصی درمانی، مراقبتی و روانشناختی به آنان ارائه میشود.
وجیهه محمدیفلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز در حاشیه این بازدید با اشاره به عملکرد موفق حوزه فرزندخواندگی در استان اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۲۰ کودک در البرز به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی واگذار شدند که این آمار در استان بیسابقه بوده و نشاندهنده تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کودکان و استقبال خانوادهها از طرح فرزندخواندگی است.
وی عنوان کرد: ظرفیت اسمی شیرخوارگاه امام علی (ع) 100 نفر است و با تلاش شبانهروزی همکاران و کارشناسان حوزه تخصصی فرزندخواندگی، مدت ماندگاری کودکان در این مرکز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. توسعه روند واگذاری به خانوادههای واجد شرایط و ارتقای خدمات حمایتی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت نگهداری و آینده کودکان این مرکز دارد.
مدیرکل بهزیستی البرز بیان کرد: در گذشته میانگین ماندگاری کودکان در شیرخوارگاه کمتر از سه ماه بود، اما در شرایط خاص و ایام جنگ، نوزادانی که از بیمارستانها به این مرکز انتقال مییافتند، پس از انجام مراحل قانونی و تخصصی، در سریعترین زمان ممکن به خانوادههای واجد شرایط تحویل داده میشدند تا کودکان هرچه زودتر در محیط امن و گرم خانواده قرار گیرند.
سید جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از روند مطلوب فرزندخواندگی در استان البرز از تلاشهای کارکنان، مددکاران و متخصصان این مجموعه قدردانی کرد و اقدامات انجامشده برای کاهش زمان انتظار کودکان جهت حضور در کانون خانواده را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.
وی تأکید کرد: حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنان در خانواده، از مهمترین اولویتهای سازمان بهزیستی کشور است و باید با همکاری همه بخشها این روند تسهیل و تقویت شود. افزایش آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ فرزندخواندگی میتواند زمینهساز تأمین آیندهای امن و پایدار برای این کودکان باشد.