باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در نشست دوم اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو بریکس که در دهلی‌نو در حال برگزاری است، در پاسخ به ادعا‌های واهی وزیر مشاور در امور خارجی امارات مبنی بر حملات ایران به این کشور و معرفی ایران به عنوان متجاوز، پاسخ قاطعی داد.

وی گفت: امارات متحده عربی نقشی قابل توجه در حمایت و تسهیل تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. از این رو، طرفی که خود در شکل‌گیری و تشدید تنش‌ها سهیم بوده، فاقد جایگاه لازم برای طرح اتهامات و ادعا‌های سیاسی علیه ایران است.

وی افزود: قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۷۴ اشاره دارد که اگر کشورها، تسهیل‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات برای متجاوزین باشند، این بدان معنا نیست که صرفاً در حال کمک به آنها هستند و این اقدام برابر با تجاوز است؛ لذا امارات یک متجاوز است، نه یک کمک‌کننده به متجاوزان. طبیعی است که ایران نمی‌توانست بیش از این تحمل کند. ما کشوری توانمند، بزرگ و برخوردار از ملتی پرافتخار هستیم و نمی‌توانستیم نظاره‌گر هدف قرار گرفتن مردم و زیرساخت‌های خود توسط متجاوزین باشیم؛ آن هم با مشارکت و همراهی یکی از همسایگان، یعنی امارات متحده عربی.

غریب آبادی عنوان کرد: ما چاره دیگری نداشتیم جز آنکه به تمام امکانات پایگاه‌های آمریکا در امارات، یا هر امکانات و تأسیساتی که آمریکا در امارات در آن سهم و مشارکت دارد، حمله کنیم. این یک جنگ بود و ما در آن جنگ از کشورمان دفاع کردیم. این اقدام دقیقاً مطابق با منشور ملل متحد و در چارچوب حق دفاع مشروع است. امارات یک متجاوز است. شما نمی‌توانید خود را پشت این دروغ‌ها و ادعا‌های پوشالی پنهان کنید. تنها کشوری که باید بر اساس تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل عمل کند، امارات است.

وی ادامه داد: اجازه دهید یادآوری کنم که چند روز پیش از آغاز تجاوز، از آنجا که اطلاعاتی درباره احتمال حمله از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا در اختیار داشتیم، پیام‌های رسمی به کشور‌های منطقه، از جمله امارات متحده عربی، ارسال کردیم. به آنها هشدار دادیم که اگر به متجاوز کمک کنند و سرزمین و امکانات خود را در اختیار متجاوز قرار دهند، ایران چاره‌ای جز اعمال حق دفاع مشروع و هدف قرار دادن این امکانات برای دفاع از کشور خود نخواهد داشت.

غریب آبادی عنوان کرد: ممکن است شما شخص بی اطلاعی باشید، اما مقامات عالی کشورتان قطعاً از این موضوع مطلع بوده‌اند. شما به این هشدار‌ها توجه نکردید و اکنون تلاش می‌کنید نقش قربانی را ایفا کنید؛ در حالی که قربانی واقعی، جمهوری اسلامی ایران است، نه امارات متحده عربی.

وی افزود: با کمک و مشارکت شما، و با دخالت مستقیم امارات در تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، صد و سی هزار هدف غیرنظامی توسط متجاوزین مورد حمله قرار گرفت. بیش از چهار هزار غیرنظامی بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند. اکنون نمی‌توانید پشت این ادعا‌های دروغین و خلاف واقعیت‌های میدانی، پنهان شوید. شما متجاوز هستید؛ بنابراین نمی‌توانید ایران را به تجاوز متهم کنید.

معاون وزیر خارجه تصریح کرد: شما باید مسئولیت این اقدام خود را بپذیرید. ما این موضوع را از مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی مورد پیگرد قرار خواهیم داد. تمامی اسناد، شواهد و مدارک مربوطه به‌صورت مکتوب و مستند آماده شده است. تاکنون بیش از یکصد و بیست یادداشت رسمی دیپلماتیک در این خصوص به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده‌ایم که مجموع آنها افزون بر پانصد صفحه است. همچنین، هر هواپیمای جنگی که از امارات به پرواز درآمده، به‌صورت مستند ثبت شده و زمان، تاریخ و مسیر پروازی آن مشخص است.

وی گفت: تمامی این شواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است. بنابراین، شما نمی‌توانید ادعا کنید که هیچ نقشی در این تجاوز نداشته‌اید. شما به متجاوز کمک کردید و در عمل، خود بخشی از تجاوز بودید. اقدامی که ایران انجام داد، صرفاً دفاع از کشور و مردم خود بود.

وی افزود: ما هیچ جنگی با همسایگان خود نداریم. پیش از وقوع تجاوز، با کشور‌های منطقه تماس گرفتیم و از آنها خواستیم که هیچ‌گونه حمایت تسلیحاتی یا لجستیکی در اختیار متجاوزین قرار ندهند. حتی پس از آغاز تجاوز نیز با آنها تماس گرفتیم و تصریح کردیم که جنگ ما با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکاست، نه با همسایگان و نه با امارات متحده عربی.

غریب آبادی بیان کرد: اکنون نیز شاهد هستیم که در رسانه‌های غربی و آمریکایی، گزارش‌ها و اخباری درباره حمله مستقیم امارات به جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. این موضوع صرفاً در حد کمک یا حمایت از رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نبوده، بلکه مصداق مشارکت مستقیم در تجاوز است. شما نمی‌توانید ماهیت و نقش متجاوزانه خود را پشت این ادعا‌های دروغین و روایت‌های ساختگی پنهان کنید. من نمی‌توانم این ادعا‌های نادرست را بدون پاسخ بگذارم.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: امارات نه تنها به جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک کشور همسایه، خیانت کرد، بلکه در حال خیانت به آرمان فلسطین نیز هست. آنها در بحبوحه جنگ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به کشورشان دعوت کردند. همچنین، چه در اینجا و چه در سازمان همکاری اسلامی، با دفاع از مواضع رژیم صهیونیستی دقیقاً همانند نماینده و حافظ منافع رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند. ایفای نقش نمایندگی از سوی رژیم صهیونیستی، نقشی است که امارات همواره در حال انجام آن بوده و می‌باشد.

منبع: مهر