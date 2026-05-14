کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تجهیزات دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس کشف و توقیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان سلماس طی بازدیدهای میدانی و در پی گزارش‌های مردمی، موفق به شناسایی و کشف یک محل فعالیت غیرمجاز دندانپزشکی در سطح شهرستان شدند.

در این عملیات که با هماهنگی مراجع قضایی و در معیت مأموران محترم اماکن نیروی انتظامی انجام گرفت، تجهیزات و اموال و ابزارآلات تخصصی دندانپزشکی که توسط فردی فاقد مجوزهای قانونی و صلاحیت‌های لازم در یکی از واحدهای مسکونی به کار گرفته شده بود، کشف و توقیف شد.

با این حال، به دلیل اینکه محل فعالیت مذکور در یک واحد مسکونی قرار داشت و کاربری تجاری یا درمانی نداشت، از نظر قانونی امکان پلمپ محل فراهم نشد و پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی و برخورد قضائی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اظهار داشت: فعالیت افراد فاقد صلاحیت در امور دندانپزشکی، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و با جدیت توسط کارشناسان نظارت بر درمان رصد می‌شود. اگرچه در برخی موارد به دلیل ماهیت مسکونی بودن ملک، امکان پلمب فیزیکی وجود ندارد، اما برخورد قانونی با متخلفان از طریق معرفی به مراجع قضایی و توقیف تجهیزات، به‌طور جدی در دستور کار است.

دکتر ثانی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از مراجعه به مراکز فاقد مجوز و تابلوهای غیرمعتبر، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحد رسیدگی به شکایات مرکز بهداشت سلماس ۰۴۴۳۵۲۴۴۰۴۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: توقیف تجهیزات پزشکی ، شبکه بهداشت
