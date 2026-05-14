در حاشیه نشست بریکس وزرای خارجه روسیه و مصر با ابراز نگرانی از تنش‌های در منطقه و پیامد‌های جنگ، بر لزوم دستیابی راه‌حل مسالمت‌آمیز تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و بدر عبدالعاطی، همتای مصری او بر ضرورت دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران پیرامون ایران تاکید کردند.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت امور خارجه روسیه، دو وزیر در دیداری که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای گروه «بریکس» در دهلی‌نو، پایتخت هند داشتند، در خصوص وضعیت جاری در خاورمیانه، از جمله تحولات مربوط به وقایع پیرامون ایران گفتگو کردند.

دو طرف بر لزوم تشدید تلاش‌های جامعه بین‌المللی به منظور «دستیابی به یک حل‌وفصل پایدار و بلندمدت که منافع مشروع کشورهای منطقه را در نظر بگیرد» تاکید کردند.

نشست وزرای خارجه کشورهای «بریکس» در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه جاری در دهلی‌نو، تحت ریاست هند که ریاست این گروه را در سال ۲۰۲۶ بر عهده دارد، برگزار می‌شود. در این نشست وزرای خارجه کشورهای گروه توسعه‌یافته که در حال حاضر شامل ۱۱ کشور است، شرکت دارند که شامل ایران، برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، عربستان، امارات، مصر، اتیوپی و اندونزی است.

این نشست در زمان حساسی برگزار می‌شود که منطقه شاهد تنش‌های فزاینده‌ای در پی جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران است که از ۲۸ فوریه گذشته آغاز شده است.

شایان ذکر است که گروه «بریکس» حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان و یک‌سوم تولید اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد و کشورهای عضو آن به دنبال تقویت نقش خود در نظام جهانی چندقطبی هستند.

منبع: آر تی

