باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران؛ در جریان بازدید محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور از سازمان فضایی، صنعت فضایی ایران را صنعتی بومی، دانشبنیان و متکی بر تخصص جوانان و نخبگان ایرانی توصیف کرد و گفت: این صنعت با حمایت دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده و مسیر توسعه آن شتاب قابل قبولی گرفته است.
وی با اشاره به ارکان اصلی حوزه فضایی افزود: طراحی و ساخت ماهواره، ماهوارهبر، پایگاه پرتاب، مرکز کنترل و عملیات ماهواره، ایستگاه زمینی اخذ دادههای ماهوارهای و همچنین پایش، پردازش و ایجاد ارزش افزوده از دادهها، ۶ رکن اصلی صنعت فضایی کشور را تشکیل میدهد که ۵ بخش آن ذیل مدیریت و راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه است و بخش طراحی و ساخت ماهوارهبر نیز در مجموعه دفاعی کشور دنبال میشود.
ضرورت توسعه صنعت فضایی در رقابت جهانی
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به تحولات جهانی این حوزه تأکید کرد: سرعت بالای اشغال مدارهای ارتفاع پایین و بالا توسط کشورهای پیشرو، محدودیت در ارائه خدمات پرتاب از سوی کشورهای صاحب این فناوری و همچنین توسعه منظومههای مخابراتی ارتفاع پایین، اهمیت توسعه صنعت فضایی و صیانت از حاکمیت کشورها را بیش از گذشته نمایان کرده است.
سالاریه افزود: با برنامهریزیهای انجام شده، زیرساختهای مناسبی در سطح کشور توسعه یافته و داراییها و توانمندیهای صنعت فضایی در سراسر کشور توزیع شده است؛ موضوعی که زمینه رشد شرکتهای دانشبنیان توانمند را فراهم کرده و مسیر توسعه این فناوری را با شتاب بالایی پیش برده است.
تکمیل پروژههای مهم ماهوارهای و زیرساختی
وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سالهای اخیر پروژههای متعددی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره، توسعه ایستگاههای زمینی و انجام پرتابهای عملیاتی تکمیل شده که از جمله آنها میتوان به ماهوارههای چمران، نمونه اول کوثر، هدهد، فخر، ناوک، ناهید ۲، ظفر ۲، پایا و نمونه دوم کوثر اشاره کرد.
رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در این مدت همچنین نمونههای ارتقایافته ماهواره پارس ۱، ماهواره پارس ۲ و ماهواره راداری راد ۱ تکمیل شده و اکنون مراحل نهایی آزمونهای خود را طی میکنند.
پیشرفت پروژه منظومه شهید سلیمانی و ماهوارههای جدید
سالاریه با اشاره به دیگر پروژههای راهبردی صنعت فضایی کشور تصریح کرد: یکی از مهمترین اتفاقات سال گذشته، تکمیل نخستین نمونه آزمایشی منظومه ماهوارهای شهید سلیمانی بود که همزمان با روز فناوری فضایی و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.
وی افزود: طراحی و ساخت ماهواره پارس ۳، ماهواره مخابراتی ناهید ۳، محموله سنجشی راداری، پروژههای پژوهش ۱، ۲ و ۴ و همچنین بلوک انتقال مداری سامان از دیگر طرحهای مهم صنعت فضایی کشور است که در حال اجرا قرار دارد و بهزودی دستاوردهای جدیدی از این حوزه معرفی خواهد شد.
منبع: تسنیم