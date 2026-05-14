باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح پروژه‌های آبخیزداری استان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی، صبح امروز در روستای پیرجد شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

این مراسم با حضور فرمانده بسیج سازندگی کشور، استاندار لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان، رئیس مجمع نمایندگان لرستان، نمایندگان مردم خرم‌آباد، چگنی، پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، فرمانده بسیج سازندگی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این مراسم با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های آبخیزداری در استان اظهار کرد: تفاهم‌نامه مشترک اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) در سال ۱۴۰۴ منعقد شده و بر اساس آن، عملیات آبخیزداری در سطحی بالغ بر یک میلیون هکتار از اراضی استان با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان طی سه سال اجرا خواهد شد.

وی درادامه افزود: سال گذشته نیز عملیات آبخیزداری در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان با همکاری بسیج سازندگی اجرایی شده است.

در پایان این مراسم از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان به‌پاس اجرای موفق طرح‌های آبخیزداری در استان تقدیر شد

منبع: "روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"