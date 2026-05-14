وزیر اطلاعات پاکستان می‌گوید همزمان با تلاش‌های این کشور برای میانجیگری، یک کارزار هدفمند برای انتشار اخبار جعلی علیه اسلام‌آباد ایجاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاکستان می‌گوید که از زمان آغاز میانجیگری برای برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا، علیه ایران کشور یک «کارزار اطلاعاتی هماهنگ و مخرب» با منشاء نامشخص به وجود آمده است.

به گفته پاکستان، تلاش‌هایی از این دست با هدف تضعیف نقش اسلام آباد در ترویج صلح منطقه‌ای انجام می‌شود.

عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان در رسانه اجتماعی ایکس، نوشت: «در چند روز گذشته، یک کمپین اطلاعاتی منفی هماهنگ مشاهده شده است که از خارج پاکستان آغاز شده و هدف آن ایجاد سردرگمی عمدی و انتشار اطلاعات نادرست با نقل قول از منابع و مقامات ناشناس است.»

وی افزود که به نظر می‌رسد این کمپین با هدف بی‌اعتبار کردن نقش پاکستان در حمایت از صلح پایدار در منطقه انجام می‌شود و آن را نشانه‌ای از «ناامیدی کسانی که از صلح خسته شده‌اند» توصیف کرد.

او گفت: «ما به صورت کاملا واضح می‌دانیم که پشت چنین داستان‌هایی عناصر خاصی، عمدتاً مخالفان صلح، قرار دارند که قادر به کنار آمدن با نقش پاکستان برای صلح در منطقه و همچنین مبارزه مداوم و موفقیت‌آمیز پاکستان علیه تروریسم نیستند.»

طرار نام هیچ رسانه یا کشوری را ذکر نکرد. با این حال، پیش از آن، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان برخی گزارش‌های رسانه‌ای اخیر را رد کرده بود.

اخیرا رسانه آمریکایی سی‌بی‌اس نیوز به نقل از کسانی که منابع آگاه می‌نامد، گزارش داده هواپیما‌های ایرانی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان مستقر هستند. وزارت امورخارجه پاکستان این ادعا را رد کرده و آن را «گمراه‌کننده، گمانه‌زنی و بی‌ربط به واقعیت» توصیف کرد.

منبع: آنتولی

برچسب ها: اخبار جعلی ، پاکستان ، میانجیگری صلح
خبرهای مرتبط
۹ کشته و ۲۵ زخمی در انفجاری در پاکستان
احتمال پيوستن قطر و ترکیه به پیمان امنیتی پاكستان و عربستان
آل‌ثانی: مسئولیت ما تضمین عدم ازسرگیری جنگ است/فیدان: اسرائیل یک مشکل جهانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان ما باید به عنوان میانجی وارد بشیم و پاکستان را نجات بدیم و دعوت به سازش با اخبار جعلی کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ