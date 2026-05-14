باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاکستان می‌گوید که از زمان آغاز میانجیگری برای برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا، علیه ایران کشور یک «کارزار اطلاعاتی هماهنگ و مخرب» با منشاء نامشخص به وجود آمده است.

به گفته پاکستان، تلاش‌هایی از این دست با هدف تضعیف نقش اسلام آباد در ترویج صلح منطقه‌ای انجام می‌شود.

عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان در رسانه اجتماعی ایکس، نوشت: «در چند روز گذشته، یک کمپین اطلاعاتی منفی هماهنگ مشاهده شده است که از خارج پاکستان آغاز شده و هدف آن ایجاد سردرگمی عمدی و انتشار اطلاعات نادرست با نقل قول از منابع و مقامات ناشناس است.»

وی افزود که به نظر می‌رسد این کمپین با هدف بی‌اعتبار کردن نقش پاکستان در حمایت از صلح پایدار در منطقه انجام می‌شود و آن را نشانه‌ای از «ناامیدی کسانی که از صلح خسته شده‌اند» توصیف کرد.

او گفت: «ما به صورت کاملا واضح می‌دانیم که پشت چنین داستان‌هایی عناصر خاصی، عمدتاً مخالفان صلح، قرار دارند که قادر به کنار آمدن با نقش پاکستان برای صلح در منطقه و همچنین مبارزه مداوم و موفقیت‌آمیز پاکستان علیه تروریسم نیستند.»

طرار نام هیچ رسانه یا کشوری را ذکر نکرد. با این حال، پیش از آن، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان برخی گزارش‌های رسانه‌ای اخیر را رد کرده بود.

اخیرا رسانه آمریکایی سی‌بی‌اس نیوز به نقل از کسانی که منابع آگاه می‌نامد، گزارش داده هواپیما‌های ایرانی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان مستقر هستند. وزارت امورخارجه پاکستان این ادعا را رد کرده و آن را «گمراه‌کننده، گمانه‌زنی و بی‌ربط به واقعیت» توصیف کرد.

منبع: آنتولی