باشگاه خبرنگاران جوان - شاید تصور کنید تحرک جسمی، تنها به عضلات و قلب مربوط است و شاید تأثیر چندانی روی مغز نداشته باشد؛ اما علم نوروساینس چیز دیگری می‌گوید.

علم نوروساینس می‌گوید که تحرک می‌تواند به پاکسازی مغز هم کمک کند. این را پژوهشگران در مطالعه‌ای تازه دریافته‌اند. این یافته جدید، اهمیت تحرک را برای پیشگیری از آلزایمر نشان می‌دهد.

بدن ممکن است در اثر تحرک، نوعی سازوکار طبیعی برای پاکسازی مغز را فعال کند. کشف جدید می‌گوید که انقباض عضلات شکم هنگام فعالیت‌های روزمره مانند نوعی پمپ عمل می‌کند و جریان مایع مغزی‌نخاعی را به حرکت درمی‌آورد؛ مایعی که در دفع مواد زائد از مغز نقش دارد.

این یافته توضیح تازه‌ای برای اثر محافظتی ورزش بر بیماری‌های عصبی ارائه می‌کند: فشار ناشی از حرکت بدن ممکن است از شکم تا مغز منتقل شده و به گردش بهتر این مایعات کمک کند.

جریان مایعات در مغز با راه رفتن

هنگام راه رفتن، دویدن یا حتی انجام حرکات ورزشی و یوگا، عضلات شکم مرتب منقبض می‌شوند و همین انقباض‌ها به جریان مایعات در مغز کمک کنند.

میرشهرام صفری فوق دکترای علوم اعصاب- مغز و عضو هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران می‌گوید: «پژوهشگران با استفاده از اسکن‌های میکروسی‌تی شبکه ورید‌های میان شکم، ستون فقرات و مغز را بررسی کردند. نتایج نشان داد این ورید‌ها می‌توانند مانند مسیری برای انتقال فشار عمل کنند و حرکت بدن را به جریان مایعات در مغز مرتبط سازند.

شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای نشان داد حرکت‌های بسیار کوچک مغز که در اثر انقباض عضلات شکم ایجاد می‌شوند، می‌توانند مایع مغزی‌نخاعی (CSF) را جابه‌جا کنند؛ مایعی که مغز و نخاع را احاطه کرده و در محافظت، تغذیه و پاکسازی مغز نقش مهمی دارد.»

پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند جریان مناسب این مایع به دفع مواد زائد از مغز کمک می‌کند؛ موادی که تجمع آنها با بیماری‌هایی مانند آلزایمر مرتبط است.

دانشمندان همچنین می‌دانند هنگام خواب، مایع مغزی‌نخاعی بیشتر به درون بافت مغز نفوذ و احتمالاً بخشی از سیستم پاکسازی طبیعی مغز را فعال می‌کند.

تأثیر حرکت‌های بسیار کوچک بر سلامت مغز

پژوهش جدید، اما نشان می‌دهد حرکات بدن و انقباض عضلات در زمان بیداری ممکن است یکی از دلایل تفاوت جریان این مایع در خواب و بیداری باشند. حتی حرکت‌های بسیار کوچک روزمره، مانند راه رفتن یا منقبض کردن عضلات شکم، شاید تأثیر مهمی بر سلامت مغز داشته باشند.

صفری توضیح می‌دهد: «یافته‌ها بار دیگر اهمیت تحرک روزانه را برجسته می‌کنند؛ به‌طوری‌که فعالیت‌های ساده‌ای مانند پیاده‌روی یا حرکات کششی ممکن است به فرایند پاکسازی طبیعی مغز نیز کمک کنند.»

پس حتی اگر وقت ورزش کردن ندارید، سعی کنید در طول روز فعال باشید. از پله‌ها استفاده کنید، قدم بزنید، یا کار‌های روزمره خود را با تحرک انجام دهید. دراین صورت مغز شما از شما تشکر می‌کند!

منبع: فارس