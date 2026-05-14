باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی با اشاره به اختلافاتی که در بین جوامع اسلامی در عصر حاضر وجود دارد گفت: اگرچه وی در سه قرن پیش زندگی می‌کرده، اما دعوت به صلح و اتحاد اسلامی که در شعر‌های ایشان وجود دارد برای امروز سروده شده است.

آخوند کمال غراوی نماینده مردم در خبرگان رهبری هم با خواندن شعری از مختومقلی فراغی به گویش ترکمنی گفت:مختومقلی نماد وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه ایران است و نمونه بارز سخنان وی را که دعوت به برادری شیعه و سنی بود، امروز در تجمعات شبانه می‌بینم.

وی افزود: جایی که شیعه و سنی در کنار هم و همدل برای ایران قوی تلاش می‌کنند.

همچنین آخوند کمال غراوی از مسئولان خواست: طبق رهنمود‌های رهبر شهیدمان و فرمایشات رهبر جدیدمان عمل کنند و نگذارند خللی در اقتصاد مردم به وجود بیاید.

عبدالحیکم آق ارکاکلی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی هم گفت:سالروز ولادت مختومقلی فراغی در تقویم ایران ثبت می‌شود.

وی افزود:این موضوع در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت گالیکش و کلاله و مراوه تپه هم در سخنانی گفت: عدالت اجتماعی، عشق، ایمان و اخلاص و وحدت از مضامین اصلی این شاعر مسلمان ایرانی است و نامگذاری وی به نام فردوسی قوم ترکمن نشان از اهمیت و تاثیرگذاری وی بر ادبیات ترکمن دارد.

وی افزود:این شاعر شهیر ایرانی حالا در بین تمام اقوام ایرانی شهرت دارد و وظیفه تک تک ماست که آثار و برکات حضور آرامگاه وی در گلستان استفاده کنیم.