باشگاه خبرنگاران جوان -در دنیای تاریخ، گاهی مرز بین واقعیت و افسانه چنان باریک میشود که تشخیص آنها از هم ساده نیست. یکی از این روایتهای عجیب، گره خوردن نام آل کاپون، مشهورترین گانگستر تاریخ، به «تاریخ انقضای شیر» است. اما آیا واقعا یک جنایتکار مخوف، نگران سلامت لبنیات مصرفی مردم بود یا این تنها یک داستان جذاب برای روزنامه هاست؟
اگر به دنبال اسناد رسمی دولتی بگردید، هیچ کجا نام «آل کاپون» را به عنوان بانی یا پیشنهاددهنده قانون درج تاریخ روی بطریهای شیر پیدا نمیکنید. با این حال، شواهد غیررسمی و شرایط آن دوران در شیکاگو، ردپای خانواده کاپون را در این ماجرا نشان میدهد.
برخلاف آل کاپون که بیشتر با خشونت شناخته میشد، برادرش رالف کاپون (معروف به رالف باتلز) مغز متفکر خانواده در کسب و کارهای قانونیتر بود. رالف نفوذ عجیبی در اتحادیههای توزیع شیر داشت. در آن زمان، بازار شیر شیکاگو بهشدت فاسد بود و شیرهای آلوده باعث بیماریهای جدی میشدند.
روایتهای تاریخی میگویند رالف بود که پتانسیل مالی «شیر سالم» را درک کرد. او متوجه شد که اگر دولت مجبور به وضع استانداردهایی مثل درج تاریخ شود، خانواده کاپن که از قبل زیرساختهای توزیع سریع را در اختیار داشتند، میتوانند کل بازار را قبضه کنند.
دلیل اینکه تاریخدانان با احتیاط در این باره صحبت میکنند، دو نکته کلیدی است:
سند مستقیم: هیچ لایحه قانونی به نام کاپونها ثبت نشده است. نفوذ آنها معمولا از طریق ارعاب یا لابیهای پشت پرده با مقامات شهری انجام میشد.
منافع تجاری: بسیاری معتقدند درج تاریخ انقضا، بیشتر از آنکه یک حرکت انسانی باشد، یک راهبرد برای حذف رقبای کوچک بود که توانایی به روزرسانی سریع محصولاتشان را نداشتند.
داستان معروف مسمومیت یکی از نزدیکان آل کاپون با شیر فاسد، هنوز هم در گزارشهای غیررسمی تکرار میشود. میگویند این اتفاق باعث شد آل کاپون با قدرت و نفوذ خود، شورای شهر شیکاگو را برای تصویب قانون درج تاریخ تحت فشار بگذارد. اگرچه این داستان ثابتشده نیست، اما با شخصیت «خانواده دوست» و در عین حال «سخت گیر» کاپن کاملا همخوانی دارد.
شاید هرگز نتوان با قطعیت گفت که آل کاپون «مخترع» تاریخ انقضا بوده است، اما نمیتوان انکار کرد که نفوذ برادران کاپون در صنعت لبنیات شیکاگو، مسیر نظارت بر سلامت غذا را برای همیشه تغییر داد. آنها شاید برای پول این کار را کردند، اما نتیجهاش به نفع سلامت تمام دنیا تمام شد.
منبع: سیتنا