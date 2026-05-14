رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:بازدیدها از نانوایی ها با هدف افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات تشدید می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده  - به گزارش خبرنگار ما مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور درتعدادی از نانوایی‌های شهرستان ارومیه، روند تولید و عرضه نان را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.

این بازدید میدانی با هدف بررسی کیفیت نان، نحوه توزیع آرد، رعایت ضوابط صنفی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شد و طی آن مسئولان استانی از نزدیک در جریان روند فعالیت واحدهای نانوایی قرار گرفتند و بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند تولید نان تأکید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید ها با اشاره به جایگاه نان در سبد غذایی خانوارها گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت نان، تأمین به‌ موقع آرد، نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و ارتقای کیفیت نان با همکاری دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی افزود: بازرسی‌های مشترک از نانوایی‌ها در سطح استان با هدف افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات تشدید شده و روند نظارت‌ها ادامه خواهد داشت.

