باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سالهای اخیر، دو محصول استراتژیک یعنی گندم و کلزا به عنوان محور اصلی کشتهای زمستانه در این مناطق شناخته شدهاند. میانگین کلزا حدود ۱.۵ تا ۲.۲ تُن در هکتار گزارش شده است. بهترین اراضی کلزا در دشتهای چممهر، جلگه پلدختر و اطراف معمولان قرار دارند.
گندم، محصول اصلی در تناوب زراعی منطقه است و بخش عمدهی معیشت روستاییان بر پایه تولید آن شکل گرفته است. هر دو نوع گندم آبی و دیم در این مناطق وجود دارد، ولی گندم آبی سهم بیشتری دارد.
۴۰ هزار تن گندم و کلزا محصول پلدختر و معمولان خواهد بود
عزیزی فرماندار شهرستان پلدختر پیش از این گفت: برآورد میشود امسال بالغ بر ۳۸ هزار تن گندم و دو هزار تن کلزای مازاد بر نیاز کشاورزان، توسط پنج کمیسیون خرید در شهرستانهای پلدختر و معمولان خریداری شود.
وی افزود: همچنین در سال جاری، هفت اکیپ دولتی به همراه سه اکیپ بخش خصوصی، نظارت بر عملکرد کمباینها در شهرستانهای پلدختر و معمولان را بر عهده خواهند داشت.
پلدختر و معمولان به عنوان دو منطقه مستعد کشاورزی در لرستان، ظرفیت بالایی برای توسعه تولید گندم و کلزا دارند. اما تحقق این پتانسیل نیازمند مدیریت مدرن، برنامه حمایتی باثبات و استفاده از فناوریهای نوین کشاورزی است.
در صورت بهبود زیرساختها، این مناطق میتوانند به قطب تولید دانههای روغنی و غلات استان تبدیل شوند.