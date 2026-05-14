رئیس سازمان مدیریت و پیشگیری مدیریت بحران گفت: زلزله اخیر تهران معنای خاصی ندارد. یعنی به این معنا نیست که زلزله بزرگتری در راه است چون زلزله قابل تشخیص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ساعت حدود ۸ شب ۲۲ اردیبهشت فعالیت لرزهای در شرق تهران و در فاصله ۸ کیلومتری پردیس با وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ بهطور محسوس آغاز شد؛ لرزشی که بسیاری از ساکنان مناطق مختلف تهران، پردیس و دماوند آن را احساس کردند.
پس لرزهای هم از آن زمان تا صبح چهارشنبه در پردیس احساس شد و همین نگرانی مردم برای وقوع زلزلهای بزرگتر را به دنبال داشت. اما رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران معتقد است، وقوع زلزلههای متعدد به معنای وقوع زلزلهای بزرگتر نیست.
علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان این مطلب میگوید: «از شب سهشنبه تا ظهر چهارشنبه شرق استان تهران در محدوده پردیس بارها لرزیده است.» او در مورد این پس لرزهها میگوید: «پس لرزههایی از یک و نیم ریشتر تا شش دهم ریشتر در این مناطق رخ داده است. البته گسل پردیس و بخشهایی از گسل شمال تهران نیز فعال شده است.»
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، آمادهباش نسبی به دستگاهها اعلام شده است. او با بیان اینکه چه زلزله بیاید و چه نیاید گروههای امدادی از آمادگی لازم برخوردار هستند، میگوید: «برخی از گروههای امدادی مانند آتشنشانی، اورژانس و... ماهیت امدادی دارند و در آمادهباش دائم قرار دارند. به سایر دستگاهها هم اعلام هوشیارباش بیشتر داده شده است.
همچنین مطالب آموزشی مورد نیاز مردم که باید به آن دسترسی داشته و آشنا باشند در فضای مجازی و از طریق کانالهای رسمی سازمان مدیریت و پیشگیری مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر در دسترس قرار گرفته است.»
نصیری معتقد است، معمولاً زلزلههای کوچک که کمتر از پنج و نیم ریشتر هستند خیلی خسارات مهمی ندارند، ولی اگر زلزلههای بزرگتر اتفاق بیفتد، ممکن است اثرات مخرب سازهای و غیرسازهای داشته باشد، بنابراین مردم باید هوشیار باشند.
او میگوید: «از مردم میخواهیم ملاحظاتی را که در طول سال به طور دائم اعلام میکنیم، در این ایام جدی بگیرند و به موارد ایمنی بیشتر توجه کنند. مثلاً از خوابیدن زیر پنجره، لوستر و تابلوهای بزرگ خودداری کنند. محلهای امن خانه و محل کار را شناسایی کنند و در لحظه وقوع زلزله همه باید در این مکانهای امن پناه بگیرند. اگر خواستند از ساختمان خارج شوند باید بعد از توقف لرزشها با آرامش و سرعت کافی از ساختمان خارج شوند تا در هنگام خروج دچار آسیب نشوند.»
رئیس سازمان مدیریت و پیشگیری مدیریت بحران میگوید: «این زلزله معنای خاصی ندارد. یعنی به این معنا نیست که زلزله بزرگتری در راه است. چون زلزله قابل تشخیص نیست؛ بنابراین به لحاظ فنی بی معنی است که بگوییم امشب یا فرداشب با وقوع زلزله شش دهم ریشتری زلزله بزرگتری در پیش خواهیم داشت.»
نصیری با تأکید بر آمادگی مدیریت بحران توضیح میدهد: «تلاش بر این بوده که زیرساختهای ایمنی برای شهر پیشبینی شود. پایگاههای مدیریت بحران که نقش فرماندهی محلی را دارند و مکانهایی برای اسکان مردم نیستند، در حالت آمادهباش قرار دارند. دپوی اقلام در این مراکز انجام و به روزرسانی شده است. همچنین تعداد پایگاههای مدیریت بحران به نسبت سال گذشته دو برابر شده است.
البته جمعیت آموزش دیده هم امروز به نسبت دو سال قبل افزایش داشته است. در حال حاضر بیش از یک میلیون شهروند تهرانی در حوزه بحران آموزش دیدهاند.»
او با اشاره به تجهیز ماشینآلات امدادی و عملیاتی میگوید: «ماشینآلات آواربرداری و امدادی توسط سازمان آتشنشانی و سازمان مدیریت بحران خریداری یا به روزرسانی شدهاند. در حوزه تجهیزات هم وضعیت خیلی بهتر از دو سال گذشته است.»
نصیری میگوید: «انشاءالله که زلزله اتفاق نیفتد ولی مردم مطمئن باشند، دستگاههای امدادی از آمادگی کافی برخوردار هستند. هر چند با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما امروز به نسبت سالهای گذشته در وضعیت خوبی قرار داریم.»
او با اشاره به وجود ۱۱۲ پایگاه فعال مدیریت بحران در تهران توضیح میدهد: «تعداد پایگاههای مدیریت بحران در شهر تهران ۱۱۲ پایگاه است. در هر منطقه یک پایگاه ویژه داریم یعنی ۲۲ پایگاه ویژه در تهران وجود دارد. در بقیه مناطق هم پایگاههای معین قرار دارد که اگر لازم بود در اختیار استانهای معین قرار میگیرد و بقیه پایگاهها هم پایگاههای پشتیبانی هستند.»
نصیری با اشاره به برگزاری مانورهای مختلف برای بالا بردن آمادگی نیروهای امدادی میگوید: «مانورهای مختلفی برگزار شده است. اما جنگ تحمیلی هم آمادگی دستگاهها را بالا برده است. روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه باعث شدهاند تا دستگاهها عملیاتیتر شوند. به هر حال امیدوارم که نیاز نشود، اما مردم مطمئن باشند نیروهای امدادی همانند ورزشکارانی که در مسابقات مختلف شرکت کردهاند و از آمادگی خوبی برخوردار شدهاند در وضعیت مطلوبی قرار دارند.»
رئیس سازمان مدیریت و پیشگیری مدیریت بحران از مردم میخواهد با مراجعه به سایت مدیریت بحران و کانالهای رسمی این سازمان در پیامرسانهای بله و ایتا در جریان آموزشها و هشدارهای این سازمان قرار بگیرند و نقشه مناطق و پایگاههای بحران را مورد بررسی قرار بدهند.
منبع: روزنامه ایران