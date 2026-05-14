وزیر امور خارجه درباره تهدید‌ها علیه ایران و امکان تکرار حملات نظامی آمریکا گفت: ما به این تهدید‌ها عادت داریم. آمریکا راه حل اختلاف با ایران را در جایی غیر از میدان نظامی جست‌و‌جو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در حاشیه دیدار‌های خود با همتایان از کشور‌های مختلف در پاسخ به پرسش که «هم‌زمان با حضور شما در اینجا و حضور دونالد ترامپ در چین، مقامات آمریکایی و اسرائیلی تهدیداتی را علیه ایران مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که به‌محض بازگشت رئیس جمهور آمریکا، حملاتی صورت خواهد گرفت. پاسخ ایران چیست؟» گفت: ما به این تهدید‌ها عادت داریم. آنها مدت‌هاست که به اشکال و شیوه‌های مختلف تهدید‌های خود را تکرار می‌کنند، اما خودشان نیز می‌دانند که از این تهدید‌ها و حتی از جنگی که به راه انداختند، هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند و نخواهند گرفت.

هیچ راه‌حل نظامی برای موضوعات مربوط به ایران وجود ندارد

عراقچی تصریح کرد: من امروز نیز در سخنان خود در بریکس مجدداً تأکید کردم که هیچ راه‌حل نظامی برای موضوعات مربوط به ایران وجود ندارد. ایران در برابر تهدید‌ها محکم ایستاده و سر خم نمی‌کند. آنها این مسئله را دیده و تجربه کرده‌اند؛ ۴۰ روز با ما جنگیدند و نتیجه آن را نیز دیدند. ایران در برابر فشار‌ها مقاومت می‌کند. در عین حال، کسانی که با زبان احترام با ایران سخن بگویند، با همان زبان پاسخ خواهند گرفت؛ بنابراین راه‌حل در تهدید کردن نیست. هرچه بیشتر تهدید کنند، نتیجه‌ای جز ناکامی برایشان به همراه نخواهد داشت. اگر می‌خواهند بار دیگر ما را امتحان کنند و وارد جنگ شوند، نتیجه‌ای جز آنچه در گذشته گرفتند، نخواهند داشت.

وی افزود: امیدوارم این لفاظی‌ها را کنار بگذارند و به سمت منطق حرکت کنند، اگرچه امید نیست که به منطق روی آورند ولی بدانند که راه‌حل مسائل را باید در جایی غیر از میدان نظامی جست‌و‌جو کنند، زیرا از این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید.

همه کشور‌ها اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده است

وزیر امور خارجه در تشریح جزییات دیدار‌های خود با همتایان کشور‌های مختلف گفت: موضوعاتی درباره اینکه منطقه به چه سمتی حرکت خواهد کرد و سوالاتی هم درباره آخرین وضعیت جنگ و بحث‌های مرتبط با آن مطرح شد که پاسخ داده شد.

عراقچی تاکید کرد: نکته‌ای که به نظر من بسیار قابل توجه است و باید به آن توجه داشته باشیم، این است که اکنون همه کشور‌ها اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده و توانسته دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد و اراده خود را تحمیل کند. از این پس باید با نگاه دیگری به ایران نگریست؛ به جمهوری اسلامی که در منطقه توانسته خود را به‌عنوان یک قدرت و بازیگری که توان مقابله با بزرگ‌ترین قدرت‌ها را دارد تثبیت کند. این موضوع را کاملاً می‌توان در سخنان همه هیئت‌ها مشاهده کرد. همه کسانی که من ملاقات کردم و همه کسانی که در جلسه بریکس سخنرانی کردند، به‌نوعی این مفهوم را در گفتار خود روشن بیان کردند که برای آینده منطقه و صلح و ثبات در منطقه باید به هر حال نگاه و فکر جدیدی داشت و حقایقی را که پس از این جنگ آشکار شده، در نظر گرفت. در واقع، این جنگ به یک نقطه عطف در منطقه ما تبدیل شده، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت ارتقا داده و اکنون زمانی است که جمهوری اسلامی ایران باید خود را تثبیت کند و نقش خود را در منطقه بیش از پیش بروز دهد.

امارات نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است

وزیر امور خارجه درباره واکنش به ادعا‌های مقامات امارات در نشست بریکس هم توضیح داد: برای همه حاضران در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ موضوعی نداشت جز اینکه به مسئله جنگ و پاسخ‌هایی که ایران به آمریکا در خاک آن کشور داده بود بپردازد. این موضوع باعث تأسف است و من ناچار شدم آنجا برای جلسه و همه کشور‌های عضو بریکس کاملاً تشریح کنم که ما اگرچه این مسائل را مطرح نمی‌کنیم، اما بالاخره هر چیزی حدی دارد. امارات در این جنگ در کنار آمریکا بوده و نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است.

عراقچی تاکید کرد: اطلاعات دقیق، اعترافات مقامات آمریکایی و اسناد کاملاً روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد امارات در این تجاوز، پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار داده تا علیه ایران عملیات انجام دهد، فضای خود و خاک خود را در اختیار آنها قرار داده، پایگاه‌های دیگر خود را نیز واگذار کرده و به نیرو‌های آمریکایی خدمات ارائه داده است.

وی ادامه داد: ایران فقط اهداف آمریکایی را در خاک امارات هدف قرار داد. این موضوع را توضیح دادم و گفتم که ما نمی‌خواستیم برای حفظ وحدت و انسجام بریکس وارد این مسائل شویم، اما، چون نماینده امارات این موضوعات را مطرح کرد، ناچار شدیم واقعیت‌ها را برای جمع بازگو کنیم. در نهایت نیز به نماینده امارات توصیه کردم که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند برای آنها امنیت به ارمغان بیاورند؛ همان‌طور که نتیجه حضور پایگاه‌های آمریکایی را دیدند. بهتر است نگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما و امارات همسایه هستیم، در گذشته با یکدیگر زندگی کرده‌ایم و در آینده نیز باید در کنار هم زندگی کنیم. پس باید نگاه خود را تغییر داده و امنیت را در همکاری بین یکدیگر ببیند نه همکاری با کشور‌های خارجی.

منبع: ایرنا

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، عباس عراقچی ، آمریکا ، امارات
عراقچی: اصلاح شورای امنیت یک ضرورت برای بقای سازمان ملل است
عراقچی: نمی‌توان برای تامین امنیت منطقه به آمریکا و اسرائیل متکی بود
عراقچی با وزرای امور خارجه مصر و تایلند دیدار کرد
سید عباس عراقچی: تبادل فناوری و سرمایه‌های انسانی باید میان اعضای بریکس، بدون مانع انجام شود
رایزنی عراقچی با مشاور امنیت ملی هند
دیدار عراقچی و لاوروف در دهلی‌نو
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با نظارت آژانس خیانتکار در ایران هیچ مذاکره جدی شکل نمی‌گیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات نوکر دربست اسراییل است وحتی اخباری هست که امارات دربمباران جزیره لاوان خودعمل کرده وباجنگنده حمله کرده تاوان سنگین باید پرداخت کند وزیرساختهای نفتی واقتصادی را باید نابود کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
در اسرع وقت بمب اتمی را بسازید و از ان پی تی خارج شوید ایران کمتر از کره شمالی یا پاکستان که نیست !؟ مذاکرات با امریکای شیطان بی صلاحیت را رها و وقت ملت مملکت را تلف نکنید حقوق مردم ایران را باید با زور از حلقوم امریکاییها اروپاییها صهیونها بیرون کشید اینها جز زبان زور نمی فهمند مداکرات با خوک زرد نتیجه مثبت نمی داد او پی تسلیم بی قید شرط ایرانه نه مذاکره و تعامل عادلانه با احترام متقابل ! خوک زرد عدالت انسانیت چه میفهمد در ذاتش نیست زورکی نمی شود او را آدم کرد او دیو شیطان مجسم است لعنت بر او
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ارتش، سپاه، هر دو برای دفاع از مردم ایران و کشور ایران می توانند به نیروهای متجاوز تروریست های ارتش آمریکا جنایتکار در کویت و هم در سایر کشورهای عربی حمله کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشتی ها از تنگه هرمز چراغ خاموش عبور می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تهدید به «پروژه آزادی +» توخالی است، ترامپ تا کنون نتوانسته هیچ یک از تهدیدات خود را عملی کند و هرگاه ناوها و یا رزمناوهای آن یک نفتکش را توقیف کرده‌اند ایران در پاسخ سه کشتی و نفتکش مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی را منهدم کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید ورود همه کشتی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنایتکار را به خلیج فارس جلوگیری کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران اراده خود را به آمریکا دیکته می‌کند؛ حاکمیت بر تنگه هرمز حق ماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات، بحرین، عربستان، کویت، اردن و اسرائیل شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار در منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
امارات جزء متجاوزان است و دیگر حق اعتراض هم ندارد
۰۹:۱۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات جزء متجاوزان است و دیگر حق اعتراض هم ندارد.
کویت جزء متجاوزان است و دیگر حق اعتراض هم ندارد.
بحرین جزء متجاوزان است و دیگر حق اعتراض هم ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
شرایط تنگه هرمز در آینده به هیچ وجه مانند گذشته نخواهد بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی ما دیگر از راه‌حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا حمایت نمی‌کنیم چون به خاطر که آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است. خیانت ها و جنایت های آمریکا علیه ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای بسازیم تا الان ساخته بودیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی نمی‌تواند جلو ما را بگیرد.
داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ کس دیگر حق ندارد به اسم و به بهانه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و هم به اسم و به بهانه توافق با آمریکا جنایتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
توافق هسته ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در سال 1394 به طور رسمی و به طور کامل تمام شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
پروژه «اسرائیل بزرگ» با حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی دنبال می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران پاسخی بسیار قوی‌تر از پاسخ‌های گذشته به آمریکا داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به یک دلیل انجام شد و این جنگ در وهله نخست یک جنگ اسرائیلی است و توسط «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای آن برنامه‌ریزی شد و دلیل آن نیز فقط و فقط برنامه هسته‌ای ایران و اورانیوم غنی شده توسط این کشور بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
طبق شروط آمریکا و رژیم صهیونیستی آنها خواستار تحویل اورانیوم غنی‌شده ایران با درصد بالا هستند و می‌گویند که با تحویل آن جنگ پایان می‌یابد و دیگر نیازی به میانجیگری کسی در این پرونده وجود ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به طور خلاصه بگویم خواسته آنها (رژیم صهیونیستی و آمریکا) تسلیم شدن کامل ایران است. آنها درصدد رقم زدن یک پایان نهایی و دردآور برای ایران مانند مدل پیاده شده در عراق، سوریه و لیبی هستند. این اصل و پایه طرح آمریکا برای ایران است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران شروط آمریکا و شروط تسلیم شدن را قاطعانه رد کرده است؛ چراکه مذاکرات جاری درواقع مذاکره نیست بلکه نوعی دیکته است؛ چراکه آنها می‌گویند اورانیوم را تحویل دهید و غنی سازی را برای همیشه کنار بگذارید و ما سپس جنگ را متوقف می‌کنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
علی‌رغم ادعای مذکور اما برنامه این است که پس از عمل به این شرط تجاوزات از سر گرفته شود و به صورت زمینی ایران را اشغال کنند و مانند عراق و لیبی آن را نابود کنند. این قصه حقیقی است نه چیز دیگر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل از ترور خامنه‌ای پشیمان خواهند شد
ایران درحال حاضر یک رهبر جدید دارد و نام او آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است که تمام اقشار ملت ایران را متحد کرده است و دولتمردان نیز تحت فرمان او هستند و او درحال رهبری این نبرد است. ذکر این نکته ضروری است که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از ترور شهید سید علی خامنه‌ای پشیمان خواهند شد، چراکه رهبر جدید انقلاب اسلامی در دیدارهای اخیر خود و به ویژه دیدار با فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نقشه راه مقابله با هر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ پس از دریافت پاسخ ایران گفته است که از آن خوشش نیامده است! پاسخ به او این است که چرا باید اینگونه باشد؛ تو دشمن هستی تو یک فرد ویرانگر هستی و ثبات منطقه را متزلزل کرده‌ای. شما (آمریکایی‌ها) غارتگر منابع نفتی منطقه هستید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
پیروزهای بزرگ ایران دربرابر آمریکا در نهایت منجر به شکل‌گیری یک نظام امنیتی جدید در منطقه خواهد شد. به عقیده ایران پایگاه‌های آمریکا در منطقه ضامن امنیت کشورهای آن نیستند، بلکه منبع بی‌ثباتی منطقه هستند و تنگه هرمز باید تحت تسلط و رهبری اسلامی باشد و منطقه خلیج فارس باید صرفا اسلامی باشد؛ این پیامی است که به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها منتقل شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید با پاسخ‌های پشیمان‌کننده، هزینه تهدید را برای دشمن بالا ببریم| آمریکا از اقدامات مؤثر جنبش نجباء نگران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دشمنان از استحکام و موفقیت روزافزون جبهه مقاومت که به‌طور مستمر خود را به تسلیحات مدرن مجهز نموده و جایگاهش را در منطقه تثبیت می‌کند، نگران هستند. اینگونه تهدیدهای خصمانه هم نشانه‌ی اثربخش بودن اقدامات محور مقاومت از جمله جنبش نُجَباء است.

🔸 آن‌ها در منطقه به‌دنبال این هستند که مقاومت را از هر زاویه و موضعی که بتوانند مورد هجوم قرار دهند؛ متقابلا ما باید محکم بایستیم و از این جبهه پشتیبانی کنیم.

🔸 لازم است با إشراف کامل اطلاعاتی، شناسایی عوامل نفوذی و ـ در صورت لزوم ـ با پاسخ سخت و پشیمان‌کننده، هزینه تهدید و ترور را برای دشمنان بالا ببریم. تجربه ثابت کرده که آن‌ها شکست‌ناپذیر نیستند و ناکامی‌های بسیاری را در ابعاد گوناگون متحمل شده‌اند.

🔸 از عزیزانمان در محور مقاومت، بویژه مقاومت اسلامی عراق و جنبش انقلابی نُجَباء می‌خواهم که همچنان با حفظ هوشیاری، تمرکز بر اصول، دوری از حواشی و پرهیز از آفت‌ها و اختلافات، به فعالیت جهادی خود ادامه دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا در جنگ با ایران شکست خواهد خورد
آمریکا در جنگ با ایران به خاطر رشادت و ایستادگی غیورمردان نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت همیشه در صحنه، با تمام تجهیزات و توانمندی پوشالی دفاعی‌اش شکست خواهد خورد و این در تاریخ ماندگار خواهد شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل بمب‌های مخرب آمریکا را بر سر مردم لبنان می‌ریزد. اسرائیل بمب‌های مخرب انگلیس را بر سر مردم لبنان می‌ریزد. اسرائیل بمب‌های مخرب آلمان را بر سر مردم لبنان می‌ریزد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران باوجود تجاوز نظامی آمریکا قدرتمند است
که باوجود تجاوز نظامی آمریکا و (رژیم) اسرائیل به خاک ایران، تهران همچنان از توان نظامی بالایی برخوردار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ بازرس آژانس در ایران حضور ندارد | تصمیمی درباره ادامه مذاکرات گرفته نشده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کویت در جنگ رمضان در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
برخی کشورهای عربی جنایتکار از سال 1359 تاکنون ثابت کردند که با مردم ایران و هم با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن هستند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
از سال 2001 تاکنون پول سربازان و پایگاه های نظامی آمریکایی را کشورهای منطقه می دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکایی ها جنایتکار دیگر حق حضور در منطقه تنگه هرمز، خاورمیانه و غرب آسیا را ندارند.
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سراسر منطقه عامل اصلی همه مشکلات، جنگ و ناامنی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنایت مدرسه میناب توسط آمریکا عمدی بود سئوال اینجاست پس چرا تاکنون از طریق دادگاه لاهه و سایر سازمان های بین المللی پیگیری نشده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناامنی در تنگه هرمز نتیجه تجاوزگری آمریکایی صهیونیستی است. دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز آمریکا و اسرائیل پاسخگو شوند.
ایران حق مقابله با دزدی دریایی آمریکا جنایتکار را دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست مذاکره عراقچی و با آمریکا و اروپا و... خیانت به مردم ایران و کشور ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این حال، اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمتی ایجاد کنند، مجدداً پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد. بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیری‌هایی از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
موضوع مذاکرات اسلام‌آباد در مورد جنگ 40 روزه است و هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مسئولان کشورما هم و باید از اشتباهات خود درس بگیرند دیگر با حیانتکاران و جنلیتکاران مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری نکنند
دولت وحشی کودک‌کش آمریکا جنایتکار در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
گفتگو تنها راه پایان دادن به جنگ است و باز هم غلط و اشتباه است
گفتگو تنها راه پایان دادن به جنگ نیست و تاکنون هم نبوده است.
گرفتن انتقام خون شهدا از آمریکا و اسرائیل و هم ساخت بمب اتمی تنها راه پایان دادن به جنگ است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما فکر می‌کنیم وقت آن است که به ساخت بمب اتمی برویم تا انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار و مزدورانشان بگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترور مقامات ایران همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با مسئولان وحشی آمریکا جنایتکار در عمان، رم و ژنو بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره با قاتل مردم ایران در جنگ 12 روره و هم حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران ممنوع است و هم خیانت به خون شهدا محسوب می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات در جنگ رمضان در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد
بحرین در جنگ رمضان در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این اماراتم ادم شده واسه ما،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مار در آستین قضیه اماراته ایران در جریان جنگ با امریکا و اسراییل صهیونیست باید ترتیب امارات را کلا داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این حرف ها آنها همسایه خوبی نخواهند شد متخلف باید مجازات شود جناب امور خارجه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
الآن چرا امارات و اردن رو با خاک یکسان نمی‌کنیم ؟ این تعلل و درنگ دلیلش چیه ؟ باید بابت مشارکت در جنگ علیه ایران تاوان پس بدن، باید پشیمون بشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
شیخک های امارات در کشتار کودکان میناب شریک هستند باید مجازات شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران کاری نداشت به کشورهای عربی ،به ایران حمله شد وایران هم به پایگاههای امریکایی موجود در کشورهای عربی حمله کرد البته از پایگاههای امریکای موجود در کشورهای عربی به ایران حمله شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر در جنگ با ایران شکست خواهد خورده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر در جنگ با ایران شکست خواهد خورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتتتت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
دشمنان ایران و نوکران آمریکا در همین صفحات شناسایی میشن ...
اينترنت خواب و رویایی می‌شود برای امثال شماها ...
گوشت رد که دست گربه نمیدن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
20:40 الانم اینترنت وصله به کوری چشم شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
وصله
تو چشم بصیرت نداری
