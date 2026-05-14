باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در حاشیه دیدار‌های خود با همتایان از کشور‌های مختلف در پاسخ به پرسش که «هم‌زمان با حضور شما در اینجا و حضور دونالد ترامپ در چین، مقامات آمریکایی و اسرائیلی تهدیداتی را علیه ایران مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که به‌محض بازگشت رئیس جمهور آمریکا، حملاتی صورت خواهد گرفت. پاسخ ایران چیست؟» گفت: ما به این تهدید‌ها عادت داریم. آنها مدت‌هاست که به اشکال و شیوه‌های مختلف تهدید‌های خود را تکرار می‌کنند، اما خودشان نیز می‌دانند که از این تهدید‌ها و حتی از جنگی که به راه انداختند، هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند و نخواهند گرفت.

هیچ راه‌حل نظامی برای موضوعات مربوط به ایران وجود ندارد

عراقچی تصریح کرد: من امروز نیز در سخنان خود در بریکس مجدداً تأکید کردم که هیچ راه‌حل نظامی برای موضوعات مربوط به ایران وجود ندارد. ایران در برابر تهدید‌ها محکم ایستاده و سر خم نمی‌کند. آنها این مسئله را دیده و تجربه کرده‌اند؛ ۴۰ روز با ما جنگیدند و نتیجه آن را نیز دیدند. ایران در برابر فشار‌ها مقاومت می‌کند. در عین حال، کسانی که با زبان احترام با ایران سخن بگویند، با همان زبان پاسخ خواهند گرفت؛ بنابراین راه‌حل در تهدید کردن نیست. هرچه بیشتر تهدید کنند، نتیجه‌ای جز ناکامی برایشان به همراه نخواهد داشت. اگر می‌خواهند بار دیگر ما را امتحان کنند و وارد جنگ شوند، نتیجه‌ای جز آنچه در گذشته گرفتند، نخواهند داشت.

وی افزود: امیدوارم این لفاظی‌ها را کنار بگذارند و به سمت منطق حرکت کنند، اگرچه امید نیست که به منطق روی آورند ولی بدانند که راه‌حل مسائل را باید در جایی غیر از میدان نظامی جست‌و‌جو کنند، زیرا از این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید.

همه کشور‌ها اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده است

وزیر امور خارجه در تشریح جزییات دیدار‌های خود با همتایان کشور‌های مختلف گفت: موضوعاتی درباره اینکه منطقه به چه سمتی حرکت خواهد کرد و سوالاتی هم درباره آخرین وضعیت جنگ و بحث‌های مرتبط با آن مطرح شد که پاسخ داده شد.

عراقچی تاکید کرد: نکته‌ای که به نظر من بسیار قابل توجه است و باید به آن توجه داشته باشیم، این است که اکنون همه کشور‌ها اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده و توانسته دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد و اراده خود را تحمیل کند. از این پس باید با نگاه دیگری به ایران نگریست؛ به جمهوری اسلامی که در منطقه توانسته خود را به‌عنوان یک قدرت و بازیگری که توان مقابله با بزرگ‌ترین قدرت‌ها را دارد تثبیت کند. این موضوع را کاملاً می‌توان در سخنان همه هیئت‌ها مشاهده کرد. همه کسانی که من ملاقات کردم و همه کسانی که در جلسه بریکس سخنرانی کردند، به‌نوعی این مفهوم را در گفتار خود روشن بیان کردند که برای آینده منطقه و صلح و ثبات در منطقه باید به هر حال نگاه و فکر جدیدی داشت و حقایقی را که پس از این جنگ آشکار شده، در نظر گرفت. در واقع، این جنگ به یک نقطه عطف در منطقه ما تبدیل شده، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت ارتقا داده و اکنون زمانی است که جمهوری اسلامی ایران باید خود را تثبیت کند و نقش خود را در منطقه بیش از پیش بروز دهد.

امارات نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است

وزیر امور خارجه درباره واکنش به ادعا‌های مقامات امارات در نشست بریکس هم توضیح داد: برای همه حاضران در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ موضوعی نداشت جز اینکه به مسئله جنگ و پاسخ‌هایی که ایران به آمریکا در خاک آن کشور داده بود بپردازد. این موضوع باعث تأسف است و من ناچار شدم آنجا برای جلسه و همه کشور‌های عضو بریکس کاملاً تشریح کنم که ما اگرچه این مسائل را مطرح نمی‌کنیم، اما بالاخره هر چیزی حدی دارد. امارات در این جنگ در کنار آمریکا بوده و نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است.

عراقچی تاکید کرد: اطلاعات دقیق، اعترافات مقامات آمریکایی و اسناد کاملاً روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد امارات در این تجاوز، پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار داده تا علیه ایران عملیات انجام دهد، فضای خود و خاک خود را در اختیار آنها قرار داده، پایگاه‌های دیگر خود را نیز واگذار کرده و به نیرو‌های آمریکایی خدمات ارائه داده است.

وی ادامه داد: ایران فقط اهداف آمریکایی را در خاک امارات هدف قرار داد. این موضوع را توضیح دادم و گفتم که ما نمی‌خواستیم برای حفظ وحدت و انسجام بریکس وارد این مسائل شویم، اما، چون نماینده امارات این موضوعات را مطرح کرد، ناچار شدیم واقعیت‌ها را برای جمع بازگو کنیم. در نهایت نیز به نماینده امارات توصیه کردم که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند برای آنها امنیت به ارمغان بیاورند؛ همان‌طور که نتیجه حضور پایگاه‌های آمریکایی را دیدند. بهتر است نگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما و امارات همسایه هستیم، در گذشته با یکدیگر زندگی کرده‌ایم و در آینده نیز باید در کنار هم زندگی کنیم. پس باید نگاه خود را تغییر داده و امنیت را در همکاری بین یکدیگر ببیند نه همکاری با کشور‌های خارجی.

منبع: ایرنا