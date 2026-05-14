باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس نمایندگان امروز پنجشنبه به دولت «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر جدید عراق و برنامه وزارتی او رای اعتماد داد. علی الزیدی، نخست‌وزیر و وزرای منتخب، با ادای سوگند قانون اساسی، رسما فعالیت خود را آغاز کردند.

شایان ذکر است که علی فالح الزیدی سیاستمدار، حقوقدان و بازرگان عراقی است که از ۱۴ مه ۲۰۲۶ (امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) رسما به عنوان نخست‌وزیر عراق آغاز به کار کرده است. او جوان‌ترین نخست‌وزیر در تاریخ معاصر عراق محسوب می‌شود.

الزیدی پیش از ورود به دنیای سیاست، یک چهره شاخص در بخش خصوصی و بانکی بوده است. او ریاست هیئت‌مدیره «مصرف الجنوب الاسلامی» (بانک اسلامی جنوب) و شرکت هلدینگ ملی عراق را بر عهده داشته است.

پس از بن‌بست سیاسی طولانی، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» او را به عنوان گزینه توافقی معرفی کرد. ر تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ مأمور تشکیل کابینه شد و نهایتا امروز (۱۴ مه ۲۰۲۶) توانست با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس عراق، برای دولت و برنامه‌های وزارتی خود رأی اعتماد بگیرد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)