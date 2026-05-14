نماینده جنبش حزب‌الله در مجلس لبنان بر رد مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی تاکید کرد و آن را اشتباه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - علی عمار، نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان روز پنجشنبه بار دیگر مذاکرات مستقیم دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را رد کرد و این گفت‌و‌گو‌ها را به منزله ارائه «امتیازات رایگان» به طرف صهیونیست دانست.

مقامات رژیم صهیونیستی به همراه نمایندگانی از دولت لبنان اکنون در پایتخت آمریکا هستند تا پیرامون تمدید آتش‌بس در لبنان مذاکره کنند. 

پیش از این، شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله لبنان هشدار داد که دستگاه حاکمه لبنان فرصت آتش‌بس فراگیر در این کشور را از دست داد و روندی که در پی گرفته موجب ریخته شدن خون‌های بیشتری خواهد شد.

وی تصریح کرد که اولویت مقاومت امروز نه مسائل جانبی بلکه مقابله با تجاوزات است و حزب‌الله از دولت لبنان می‌خواهد که اشتباهات خود را انباشته نکرده و دل به سراب مذکرات (مستقیم با رژیم صهیونیستی) نبندند.

منبع: العربیه

برچسب ها: مذاکرات آتش بس ، حزب الله لبنان ، واشنگتن
