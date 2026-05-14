باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دورهمی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها همراه با نوه‌ها با هدف تکریم و پاسداشت جایگاه بزرگ‌ترها، تقویت ارتباط بین‌نسلی، افزایش صمیمیت خانوادگی و ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای کودکان و سالمندان برگزار شد.

در این مراسم، نوه‌ها در کنار پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود لحظات خوشی را سپری کردند و برنامه‌های متنوع فرهنگی و خانوادگی، حال‌وهوای متفاوتی به این جمع صمیمی بخشید.

برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در تقویت پیوند‌های عاطفی میان نسل‌ها، انتقال تجربه و ارزش‌های فرهنگی از بزرگان به نسل جدید و نیز ترویج سبک زندگی خانوادگی و سالم داشته باشد.

هفته فرهنگی شهرکرد هر ساله با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری این شهر برگزار می‌شود و اجرای برنامه‌هایی از این دست، جلوه‌ای از توجه به فرهنگ خانواده‌محور و سرمایه اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.