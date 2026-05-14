رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در صورت خطای محاسباتی دشمن علیه امنیت ملت ایران، پاسخ قاطع خواهیم داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مراسم اربعین شهدای نبرد دشت مهیار در گلستان شهدای اصفهان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به ویژه شهدای وزارت اطلاعات، ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و همه رزمندگان عرصه مقاومت، گفت: انقلاب اسلامی و امام شهید ما به برکت خون شهدایی زنده است که در عین حماسه آفرینی، نقش بی نظیری در خنثی‌سازی یک توطئه بزرگ جهانی ایفا کردند.

وی ادامه داد: امروز خدای بزرگ را شاکریم که در اربعین شهدای دشت مهیار، در محضر خواهران و برادران غیور استان اصفهان گرد هم آمده‌ایم. اصفهان بار دیگر ثابت کرد که در خط مقدم ایستادگی، مقاومت، شجاعت، رشادت و پاسداری از ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی قرار دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به محاسبات غلط دشمنان گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانانشان، نبردی نابرابر، نامتقارن و برگرفته از اندیشه‌های شیطانی را بر ملت بزرگ و رشید ایران تحمیل کردند. نخست‌وزیر پلید دشمن و مقامات آمریکایی آشکارا اعلام کرده بودند که قادرند ظرف سه روز، ایران را به تسلیم، تجزیه و براندازی بکشانند. هدف آنها تضعیف جبهه مقاومت، ارکان نظام اسلامی و ایجاد آشوب‌های دی‌ماه ۱۲ روزه بود تا مقدمات یک حمله کوتاه، آتش‌بس تحقیرآمیز و تجزیه جغرافیای ایران به‌ویژه در مناطق قومی و مذهبی شمال غرب را فراهم کنند.

عزیزی تصریح کرد: دشمن این اقدام کثیف را از محل سکونت امام شهید ما آغاز کرد؛ همان مرد بزرگ الهی که با روزه و در حال عبادت و تلاش به شهادت رسید. شهادت امام شهید و جمعی از فرماندهان و مسئولان همچون امیر سرافراز موسوی، وزیر اطلاعات شهید خطیب، وزیر دفاع و فرمانده سپاه، طبق محاسبات دشمن، باید به فروپاشی نظام سیاسی می‌انجامید؛ اما ملت بزرگ ایران که درس مقاومت را از مکتب عاشورا و رمضان آموخته، از همان ساعات اولیه، درسی فراموش‌نشدنی به دشمن دادند.

عزیزی با تأکید بر نقش محوری مردم اصفهان گفت: آنچه که امروز برای اربعین شهدای این حماسه بزرگ گرد هم آمده‌ایم، نشان‌دهنده فروپاشی کامل عملیات دلتا در دشت مهیار اصفهان است. این عملیات ثابت کرد که اراده ملت ایران بر سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تجهیزات پنتاگون پیروز است.

وی گفت: شهدای عشایر، شهید زنی که نماز شب را رها کرد و وارد میدان شد، برادران غیور وزارت اطلاعات، ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و حتی مسئولین سیاسی، همگی با هم نشان دادند که وقتی اراده یک ملت پای کار باشد، تجهیزات پیچیده راه به جایی نمی‌برند.

عزیزی خاطرنشان کرد: این نبرد، مصداق بارز وعده الهی است. پروردگار عالم در سخت‌ترین شرایط مکانی و با وجود پیچیده‌ترین امکانات، اراده خود را محقق می‌کند. فرهنگ شهادت که در لایه‌های مختلف جامعه اسلامی جاری و ساری است، زیباترین فصل این حماسه را رقم زد.

وی خاطرنشان کرد: ما در این نبرد ثابت کردیم که همان امت مبعوث شدنی هستیم که امام شهید وعده آن را داده بود؛ امتی که با بازگشت به فطرت الهی، دشمن‌شناسی، بصیرت و اتمام حجت، خود را از حصار تردید خارج کرد و به یک قدرت نهایی و تمام کننده تبدیل شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به دستاورد‌های راهبردی این نبرد گفت: ما نه‌تنها اجازه ندادیم دشمن به هیچ‌یک از اهدافش برسد، بلکه اراده خود را بر او تحمیل کردیم. پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات قاطع و پشیمان کننده قرار گرفتند و آمریکایی‌ها که برای تأمین امنیت به منطقه خلیج‌فارس آمده بودند، با فراری مفتضحانه، قریب به ۹۰ درصد نیرو‌های خود را به فرسنگ‌ها دورتر در اقیانوس هند عقب کشیدند.

وی گفت: کشور‌هایی که به امنیت آمریکا امید بسته بودند، امروز با چشمان خود عجز آمریکا را از تأمین حتی امنیت خود دیدند. این همان تحقق وعده‌های امام شهید و ملت بزرگ ایران است.

وی تأکید کرد: امروز همه ارکان نظام مقدس اسلامی با وحدت کلمه و تبعیت از رهبر حکیم انقلاب، کشتی انقلاب را به پیش می‌برند. مردم بصیر و آگاه و همه مسئولین هرگز اجازه نخواهند داد دشمن در سایر میادین به آنچه در میدان جنگ به آن نرسیده است، دست یابد. مجلس شورای اسلامی نیز پاسداری از دستاورد‌های این نبرد مقدس را وظیفه خود می‌داند.

عزیزی خطاب به دشمنان هشدار داد: بار‌ها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم، اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شده و به امنیت ملت ایران خدشه‌ای وارد کند، امنیت را در هر کجای جهان که باشد از او سلب خواهیم کرد. به‌ویژه در تنگه هرمز و سایر میادین، آماده شکست قطعی و پشیمان کننده دشمن هستیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مجاهدت، ایستادگی و رشادت ملت بزرگ ایران تنها آغاز راه است؛ راهی که انتهای آن تحقق وعده الهی و محو کامل طاغوت از صحنه گیتی است. امروز دشمن در دشت مهیار و تنگه هرمز در حال غرق‌شدن و تجربه شکست است. پیام مردم اصفهان این است که هر اقدام محاسبه نشده، پاسخی دردناک‌تر از آنچه در این دشت دیدید، به همراه خواهد داشت.