باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در نشست وزیران امور خارجه گروه بریکس در هند به سر میبرد امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت با «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار موضوعات دوجانبه، جنگ در غرب آسیا و تحولات بینالمللی مورد بحث و تبادلنظر طرفین قرار گرفت.
همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سیهاساک پوانکتکائو وزیر امور خارجه تایلند در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلی نو با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
عراقچی پیش از این، با همتایان خود از برزیل، مالزی و روسیه دیدار کرد.
وزیر امور خارجه شامگاه چهارشنبه به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه گروه بریکس وارد دهلینو پایتخت هند شد. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشود.