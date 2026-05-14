معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان، از تغییر ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرائی استان از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جمالی با اشاره به ابلاغ بخشنامه مربوط به ساعات کاری ادارات گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

جمالی در خصوص فعالیت ادارات در روز‌های پنجشنبه نیز گفت؛ ابلاغیه دورکاری پنجشنبه‌ها کماکان معتبر می‌باشد.

معاون استاندار ضمن تاکید بر رعایت تناسب و عدالت در اجرای دورکاری پنجشنبه‌ها در واحد‌های صف و ستاد دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: شرایط فعالیت و ساعات کاری واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های ارائه کننده خدمات ضروری، خدمات شهری، تامین انرژی، درمانی و موارد مشابه، طبق شرایط و الزامات کاری مربوطه است.

جمالی هدف از اجرای این تصمیم را مدیریت مصرف انرژی، کمک به پایداری شبکه سراسری برق و تأمین رفاه عمومی عنوان کرد و افزود: خدمات‌رسانی در این ساعات با ظرفیت کامل کارکنان انجام خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند یک ساعت پیش از پایان فعالیت اداری، سامانه‌های سرمایشی را خاموش کنند.

منبع: استانداری گلستان

ساعت کاری ادارات ، صرفه جویی برق
نرخ برداشت محصول گندم، جو و کلزا در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
