لالی؛ دومین شهر پربارش خوزستان در سال جاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - به گفته کارشناسان هواشناسی خوزستان شهرستان لالی در هفت ماه گذشته با ثبت بیش از ۶۰۵ میلی‌متر بارش باران، در زمره پربارش‌ترین نقاط استان خوزستان قرار گرفته و به عنوان دومین شهر پربارش استان در سال جاری شناخته شده است.

این میزان بارندگی، ضمن تقویت منابع آب سطحی و زیرزمینی، جلوه‌ای تازه به طبیعت منطقه بخشیده و شرایطی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته ایجاد کرده است.

از مهم‌ترین پیامد‌های این بارش‌ها،جاری شدن دوباره چشمه‌های فصلی شهرستان پس از چند سال است؛ رخدادی که برای اهالی منطقه و دوستداران طبیعت، نشانه‌ای امیدبخش از بازگشت طراوت به زیست‌بوم لالی به شمار می‌رود. این چشمه‌ها که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارش و خشکسالی‌های پیاپی کم‌فروغ یا خشک شده بودند، اکنون با جان گرفتن دوباره، چشم‌انداز‌های طبیعی شهرستان را احیا کرده‌اند.

افزایش بارش در لالی را می‌توان فراتر از یک خبر اقلیمی ساده ارزیابی کرد. این رخداد از یک سو نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نوسانات آب‌وهوایی بر منابع طبیعی منطقه است و از سوی دیگر، اهمیت مدیریت صحیح منابع آب را برجسته می‌کند. بازگشت چشمه‌های فصلی، اگرچه خبر خوبی برای محیط‌زیست و کشاورزی محلی است، اما در عین حال یادآور این واقعیت است که پایداری این دستاورد‌ها بدون برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی آب، حفاظت از پوشش گیاهی و مدیریت روان‌آب‌ها ممکن نخواهد بود.

در واقع، بارش‌های پربرکت امروز می‌توانند فرصتی ارزشمند برای عبور از بحران کم‌آبی فردا باشند؛ به شرط آن‌که این نعمت طبیعی با نگاه علمی و بلندمدت مدیریت شود.