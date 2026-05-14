باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش دیپلمات‌ها به خبرگزاری «رویترز»، دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و رژیم تروریسی اسرائیل، امروز پنجشنبه در واشنگتن و در آستانه پایان توافق آتش‌بس میان دو طرف آغاز شد.

رویترز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که این گفت‌و‌گو‌ها حوالی ساعت ۹ صبح به وقت محلی در مقر وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شده و قرار است به مدت دو روز ادامه یابد.

به نوشته روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، «یحیئیل لایتر» سفیر رژیم تروریستی اسرائیل در آمریکا به همراه «عمیحای لوین» و نماینده‌ای از شورای امنیت داخلی این رژیم تروریستی، نمایندگان طرف صهیونیستی هستند.

در مقابل، هیئت لبنانی شامل «ندی حماده معوض» سفیر لبنان در واشنگتن و «سیمون کرم» وابسته نظامی و دیپلماتیک است که بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، ریاست این هیئت را بر عهده دارد.

هاآرتص ذکر کرد که لبنان به دنبال تثبیت آتش‌بس و تبدیل آن به یک توافق دائمی، علاوه بر مطالبه عقب‌نشینی رژیم تروریستی اسرائیل از خاک لبنان و توقف هدف قرار دادن روستا‌های مرزی است.

هاآرتص می‌گوید که رژیم تروریستی اسرائیل تا زمانی که حزب‌الله تهدیدی برای شهرک‌نشینان شمال باشد، قصدی برای بحث در مورد عقب‌نشینی ندارد و به دنبال یک توافق صلح کامل است که بعد از رسیدگی به پرونده حزب‌الله امضا شود.

این مذاکرات درحالی شروع می‌شود که رژیم تروریستی اسرائیل به تجاوزات خود در لبنان و نقض آتش‌بسی که نیمه‌شب ۱۶-۱۷ آوریل گذشته منعقد شده بود، ادامه می‌دهند.

در مقابل، مقاومت اسلامی در لبنان (حزب‌الله) با هدف قرار دادن شهرک‌ها و نیرو‌های اشغالگر در شهرک‌های مرزی اشغالی در جنوب لبنان با موشک و پهپاد، به دفاع از کشور خود ادامه می‌دهد و بر رد هرگونه مذاکره مستقیم با این رژیم تروریستی تاکید دارد.

منبع: المیادین