باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در چندین محور مواصلاتی خبر داد و گفت: در حال حاضر آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده‌های گمرده تا استاندارد و مهرویلا تا کمالشهر با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده‌های مهرشهر و پل کلایک، آزادراه تهران - ساوه حدفاصل عوارضی اول تا رضی‌آباد، و آزادراه قم - تهران (رفت و برگشت) محدوده عوارضی تهران نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: محور تهران - شهریار در برخی مقاطع، کمربندی تهران - ورامین محدوده قلعه نو نیز با ترافیک سنگین همراه است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت جوی نیز بیان کرد: بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی پیش‌بینی می‌شود.

محرابی‌نیا در ادامه به وضعیت محورهای شمالی اشاره کرد و گفت: تردد از محور چالوس مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است. در مسیر جنوب به شمال محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه تهران - شمال محدوده انتهای آزادراه، و محور هراز در محدوده‌های شهر رودهن، آب اسک و شاهاندشت (رفت و برگشت)، مسیر جنوب به شمال حدفاصل رینه تا گزنگ و محدوده سه‌راهی چالو، و مسیر شمال به جنوب حدفاصل نارنجستان تا سه‌راهی چالو ترافیک سنگین حاکم است.

وی افزود: محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال محدوده شهر دماوند، آزادراه تهران - پردیس محدوده ابتدای آزادراه و تونل شماره ۴، و محور قدیم تهران - بومهن در محدوده تقاطع اتیوان شهید بابایی و جاجرود و مسیر رفت و برگشت محدوده شهر بومهن نیز با ترافیک سنگین همراه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور خاطرنشان کرد: تردد در آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)، محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس - تهران روان است و محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.