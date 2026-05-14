مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا جمعه با ورود سامانه بارشی به غرب و جنوب‌غرب کشور، شاهد افزایش ابر و بارندگی در شمال‌غرب کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات و دامنه‌های گلستان و سمنان، هستیم وبرای این استان‌ها هشدار نارنجی صادر کرده است.

وی افزود: با تشدید فعالیت این سامانه، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی توضیح داد:در مناطقی از شمال اردبیل و آذربایجان شرقی، نیمه شرقی سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، آسمان ابری گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

او بیان کرد: همچنین برای برخی نواحی شرق، جنوب‌شرق، مرکز، غرب و جنوب‌غرب کشور کاهش کیفیت هوا بر اثر وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی افزود:فردا جمعه نیز با ورود سامانه بارشی به غرب و جنوب‌غرب کشور، شاهد افزایش ابر و بارندگی در شمال‌غرب کشور خواهیم بود.

ضیائیان توضیح داد: این سازمان همچنین در خصوص آب‌وهوای پایتخت پیش‌بینی کرد: آسمان تهران امروز کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد خواهد بود؛ به‌تدریج افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۰ و حداکثر دما ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

