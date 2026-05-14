ترامپ مدعی شد که شی جین پینگ مایل به انعقاد توافق صلح و بازگشایی تنگه هرمز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که «شی جین پینگ» همتای چینی او دوست دارد «شاهد توافقی با ایران باشد» و در این زمینه پیشنهاد کمک داده است.

ترامپ در این گفت‌و‌گو مدعی شد: «ببینید، هر کشوری که این مقدار نفت [از ایران] بخرد، بدیهی است که نوعی رابطه با او دارد. اما شی گفت: من دوست دارم کمکی باشم. اگر توانستم کمکی بکنم. او دوست دارد تنگه هرمز باز شود.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دو طرف در دیدار امروز خود درباره حمایت چین از ایران صحبت کرده‌اند. 

ترامپ روز گذشته برای یک سفر رسمی سه روزه وارد چین شد. این نخستین دیدار رودرروی رهبران آمریکا و چین از ماه اکتبر تاکنون است و همچنین نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به چین از زمان سفر ترامپ به پکن در سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود.

صبح امروز شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام کاخ سفید، روز نخست مذاکرات میان روسای جمهوری آمریکا و چین در پکن را مثبت ارزیابی و عنوان کرد ایران موضوع اصلی گفت‌و‌گو بوده است.

سی ان ان به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت: «دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند.»

منبع: سی ان بی سی

پرسنال
۰۹:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
من از چین و روسیه و آمریکا و انگلیس بدم میاد چون توی مدرسه بهم یاد داده بودن اسلام پیروز است شرق و غرب نابود است. همه اونا فکر استعمار کردن ما هستن.
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین و هر کشور بیگانه نظیر پاکستان غلط زیادی نکنن
ناشناس
۰۷:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مراقب بده بستانهای اقتصادی سیاسی امنیتی امریکا باشیم برسر اوکراین از روسبه رکب خوردیم در سوریه ،اینجا از چین رکب نخوریم
ناشناس
۰۶:۴۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین غلط کرده . بیخود کرده .
۹۹ درصد مردم ایران خواستار جنگ تمام عیار هستند . جنگ جنگ تا پیروزی.
ناشناس
۰۴:۴۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این خوک زرد تا حالا برای چین و ایران شاخ شونه می کشید حالا به التماس افتاده !! همه اش نیرنگ و قمار است
ناشناس
۰۲:۱۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
گرانی گرانی گرانی
ناشناس
۰۰:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی نه چین نه روسیه‌
فقط باید برای‌احیای حقوق قانونی جنگید
ناشناس
۰۰:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تنگه هرمز با پرداخت عوارض کشتی های خارجی به ایران برای همه باز است بجز دشمنان ایران ...
آمریکا باید برای همیشه از منطقه ما برود.
بدهی هایش به ایران را بپردازد.
اموال بلوکه شده اجباری را آزاد کند.
در امور منطقه ما هرگز دخالت نکند.
مقاومت قهرمان ، همیشه مقاومت می‌ماند
و...
ناشناس
۰۲:۱۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بشین تا بده تابحال هیچ کشوری عوارض نداده
ناشناس
۰۰:۰۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
البته با این عنوان که ایران صاحب تنگه است و باید عوارض بگیرد.
ناشناس
۲۳:۴۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای بدبخت.روز اول گنده گویی میکردی حالا به التماس افتادی.شترسواری.......
ناشناس
۲۳:۲۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالبه کشورهای دیگه اصلا به روی خودشون نمیارن که دلیل بستن تنگه هرمز توسط ایران، حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده.
mil
۲۲:۳۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
:)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش روزی برسه با دنیا اشتی کنیم همه ریس جمهور ها بیان کشورمون کلی گشایش بشه
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
در دنیا قانون جنگل حکم فرماست..تا زمانی که مسوولان سياسی ما ابن رو درک نکنن وضع همینه
ناشناس
۰۰:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه مردم دنیا این رو میخوان ...
اما آمریکا و اسرائیل غاصب و بعضأ اروپا زور میگن ، قلدری میکنن و میخوان که آقای جهان باشن !!!
که‌ نمیشه.
ناشناس
۰۶:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواب دیدی خیر باشه .
ناشناس
۲۲:۲۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرغ شده کیلویی ۵۰۰ هزار
ناشناس
۰۶:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا کیلویی ۲ میلیون تومان جا داره ‌ .
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو چرا وصل نمی کنید؟؟ هدفتون از این کار چیه؟؟
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هدف امنیت است خاعن
