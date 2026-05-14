ترامپ مدعی شد که شی جین پینگ مایل به انعقاد توافق صلح و بازگشایی تنگه هرمز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که «شی جین پینگ» همتای چینی او دوست دارد «شاهد توافقی با ایران باشد» و در این زمینه پیشنهاد کمک داده است.

ترامپ در این گفت‌و‌گو مدعی شد: «ببینید، هر کشوری که این مقدار نفت [از ایران] بخرد، بدیهی است که نوعی رابطه با او دارد. اما شی گفت: من دوست دارم کمکی باشم. اگر توانستم کمکی بکنم. او دوست دارد تنگه هرمز باز شود.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دو طرف در دیدار امروز خود درباره حمایت چین از ایران صحبت کرده‌اند.

ترامپ روز گذشته برای یک سفر رسمی سه روزه وارد چین شد. این نخستین دیدار رودرروی رهبران آمریکا و چین از ماه اکتبر تاکنون است و همچنین نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به چین از زمان سفر ترامپ به پکن در سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود.

صبح امروز شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام کاخ سفید، روز نخست مذاکرات میان روسای جمهوری آمریکا و چین در پکن را مثبت ارزیابی و عنوان کرد ایران موضوع اصلی گفت‌و‌گو بوده است.

سی ان ان به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت: «دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند.»

