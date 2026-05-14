رییس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان زیست گاههای آبی و خشکی این شهرستان را مورد گشت و کنترل قرار می دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - فهیمه قمری رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: این گشتها با هدف افزایش ضریب حفاظتی، پیشگیری از تخلفات محیط زیستی و صیانت از زیستگاههای ارزشمند سلماس انجام می شود.
وی تصریح کرد: در جریان این پایشها، وضعیت زیستگاهها، مسیرهای تردد، نقاط حساس و احتمالی وقوع تخلف مورد بررسی قرار گرفت و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست ضمن رصد مستمر منطقه، آمادگی کامل برای برخورد با هرگونه تخلف احتمالی را دارند.
قمری با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاههای طبیعی شهرستان سلماس اظهار داشت: تداوم این گشتها نقش مهمی در ارتقای ضریب امنیت زیستمحیطی منطقه و جلوگیری از آسیب به گونههای گیاهی و جانوری دارد.
وی از دوستداران طبیعت و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.